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Детский сад для обитателей глубин: чем Саргассово море удивляет учёных и моряков

2:55
Наука

Скрытая в глубинах Атлантического океана, примерно в 590 милях к востоку от Флориды, расположена уникальная акватория – Саргассово море.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

Этот участок спокойных вод, никогда не достигающий суши, окружен мощными океаническими течениями. Многие моряки пересекали его, не подозревая о границе, отделяющей его от окружающего океана.

Отличительной чертой Саргассова моря является обилие золотисто-коричневых водорослей – саргассума. Эти водоросли, получившие название от португальского слова "sargaço", напоминающего виноградные гроздья, медленно покачиваются на поверхности, создавая эффект плавучей прерии.

В Саргассовом море царит удивительная тишина. Здесь не слышно шума прибоя или криков чаек. Однако в зарослях саргассума кипит жизнь. Миниатюрные креветки, неоновые мальки, фарфорово-белые крабы и даже молодые черепахи находят здесь свой дом.

Первые испанские экспедиции, столкнувшись с плотным покровом саргассума, опасались, что их корабли застрянут и не смогут двигаться дальше. Саргассово море служит своеобразным "детским садом" для многих морских обитателей. Детеныши черепах укрываются здесь, пока их панцири не окрепнут. Акулы-няньки и бермудские буревестники также находят здесь пищу и укрытие.

Исследователи обнаружили более ста видов беспозвоночных, обитающих в саргассуме. Эти крошечные колонисты путешествуют вместе с водорослями годами, пока те не распадутся. Европейские и американские угри начинают свою жизнь в Саргассовом море, дрейфуя по течениям. Горбатые киты пересекают море каждую весну, а тунцы проносятся мимо по пути к местам нереста.

Саргассово море играет важную роль в климатической системе Атлантики. Сезонные колебания температуры вызывают перемешивание воды, которое помогает переносить тепло и соль на север и возвращать прохладную воду на юг. Открытая вода также поглощает углекислый газ из атмосферы.

Однако Саргассову морю угрожают проблемы, созданные человеком. Течения приносят сюда пластиковый мусор, который скапливается в огромных количествах. Шум от проходящих судов и загрязнение от краски и других веществ также негативно влияют на морскую экосистему.

Исследователи наблюдают за Саргассовым морем с 1954 года, фиксируя изменения температуры, солености и других параметров. Они обнаружили, что средняя температура воды повысилась примерно на 1 °C, что может привести к негативным последствиям для морской жизни, пишет earth.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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