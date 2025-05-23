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Живучий вопреки всему: как новый штамм бактерий Niallia может изменить астронавтику

1:16
Наука

На китайской космической станции "Тяньгун" был обнаружен новый штамм бактерий под названием Niallia, который может иметь серьезные последствия для астронавтов и длительных космических путешествий.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Об этом сообщается в научном отчете, опубликованном в Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии.

В мае 2023 года тайконавты обнаружили эту бактерию на поверхности оборудования станции. Ученые проанализировали её, чтобы понять, как ей удалось выжить в таких суровых условиях космоса. Понимание особенностей микробов в длительных космических миссиях важно для поддержания здоровья астронавтов и функциональности космических аппаратов.

Живые существа в космосе сталкиваются с микрогравитацией, радиацией и нехваткой питательных веществ. Изучение бактерий помогает также контролировать и предотвращать загрязнения на борту.

Новый штамм Niallia, по всей видимости, более устойчив к радиации и окислительному стрессу. Он обладает уникальной способностью расщеплять желатин, что может быть полезно в условиях ограниченного количества питательных веществ, пишет news.sky.

Уточнения

Штамм (от нем. Stamm, дословно — «ствол; род») — чистая культура бактерий, грибов, и иных микроорганизмов, а также вирусов и прионов, выделенная из определённого источника и идентифицированная по тестам современной классификации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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