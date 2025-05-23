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Цифровой апокалипсис: этот ботнет может развалить компании за минуту

1:49
Наука

Исследователи в области безопасности обнаружили, что, возможно, появился самый мощный ботнет в истории, способный на "разрушительные цифровые атаки", которые могут вывести из строя целые компании.

интернет
Фото: flickr.com by r. nial bradshaw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
интернет

На прошлой неделе хакеры провели, похоже, тестовый запуск этого ботнета, нацелившись на сайт Брайана Кребса, специалиста по киберпреступности.

Атака была просто колоссальной — скорость составила 6,3 Тб/с, что примерно в 10 раз превышает мощность известного ботнета Mirai, который в 2016 году вызвал массовые сбои. Кребс отметил в своем блоге, что это была проба нового масштабного ботнета Интернета вещей (IoT), который может нанести серьезный ущерб.

Ботнет создается путем взлома безопасности подключенных к интернету устройств, таких как "умные" холодильники и камеры, которые часто имеют слабую защиту. Инженер по безопасности Google Дэмиан Меншер заявил, что это была самая масштабная атака, с которой когда-либо сталкивался Google.

Атака длилась менее минуты и, как полагают, была пробным запуском ботнета Aisuru. По словам Меншера, такая атака могла бы быть фатальной для большинства компаний. В марте хакеры совершили более 27 000 атак с использованием ботнетов, нанося по одной атаке каждые две минуты!

Интересно, что ботнет Aisuru предлагался хакерам в аренду за 150 долларов в день, хотя его мощность была в три раза меньше текущей. К счастью, атака на сайт Кребса не вызвала серьезных сбоев, так как она была очень короткой, но она продемонстрировала, на что способен этот ботнет, пишет independent.

Уточнения

Ботнет (англ. botnet, МФА: [ˈbɒtnɛt]; произошло от слов robot и network) — компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов с запущенными ботами — автономным программным обеспечением.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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