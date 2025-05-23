Цифровой апокалипсис: этот ботнет может развалить компании за минуту

Исследователи в области безопасности обнаружили, что, возможно, появился самый мощный ботнет в истории, способный на "разрушительные цифровые атаки", которые могут вывести из строя целые компании.
На прошлой неделе хакеры провели, похоже, тестовый запуск этого ботнета, нацелившись на сайт Брайана Кребса, специалиста по киберпреступности.
Атака была просто колоссальной — скорость составила 6,3 Тб/с, что примерно в 10 раз превышает мощность известного ботнета Mirai, который в 2016 году вызвал массовые сбои. Кребс отметил в своем блоге, что это была проба нового масштабного ботнета Интернета вещей (IoT), который может нанести серьезный ущерб.
Ботнет создается путем взлома безопасности подключенных к интернету устройств, таких как "умные" холодильники и камеры, которые часто имеют слабую защиту. Инженер по безопасности Google Дэмиан Меншер заявил, что это была самая масштабная атака, с которой когда-либо сталкивался Google.
Атака длилась менее минуты и, как полагают, была пробным запуском ботнета Aisuru. По словам Меншера, такая атака могла бы быть фатальной для большинства компаний. В марте хакеры совершили более 27 000 атак с использованием ботнетов, нанося по одной атаке каждые две минуты!
Интересно, что ботнет Aisuru предлагался хакерам в аренду за 150 долларов в день, хотя его мощность была в три раза меньше текущей. К счастью, атака на сайт Кребса не вызвала серьезных сбоев, так как она была очень короткой, но она продемонстрировала, на что способен этот ботнет, пишет independent.
Ботнет (англ. botnet, МФА: [ˈbɒtnɛt]; произошло от слов robot и network) — компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов с запущенными ботами — автономным программным обеспечением.
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