Драконы, которые правили, и кости, что предсказывали будущее: сенсации китайской древности

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Когда говорят о древнейших цивилизациях мира, Китай часто стоит особняком — как по своей длительной истории, так и по количеству культурных и технологических достижений. Давайте разберёмся, что делает Древний Китай таким уникальным и загадочным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Великая Китайская стена

Где и когда зародился Древний Китай

Цивилизация, которую сегодня называют Древним Китаем, возникла около 8000 лет назад на территории современного Китая. Первоначально это были разрозненные общины, но со временем они объединялись в царства, а затем — в единую империю. Последней великой династией древнего периода стала династия Хань. После её падения около 1800 лет назад Китай погрузился в смуту.

В чём магия терракотовых воинов

В 1974 году китайские рабочие случайно обнаружили захоронение тысяч глиняных статуй — солдат, лошадей и колесниц. Это — знаменитая Терракотовая армия, созданная по приказу первого императора объединённого Китая, Цинь Шихуанди. Каждая фигура уникальна — от черт лица до формы доспехов. Археологи уверены: статуи должны были защищать императора в загробной жизни.

Почему Китай построил Великую стену

Великая Китайская стена — это не одно сооружение, а сложная система укреплений, строительство которой длилось более 2000 лет. Идея объединения оборонительных стен впервые возникла у Цинь Шихуанди — он связал их в единую линию для защиты от северных кочевых племён. Позже стены укрепляли и достраивали во времена других династий.

Кто был самым могущественным императором

Безусловно, Цинь Шихуанди — фигура знаковая. Он объединил страну, ввёл общие мерки, деньги и письменность. Однако не менее важен и Гао-цзу — основатель династии Хань, сумевший построить империю, начав с крестьянского восстания. А при Хань У-ди конфуцианство стало официальной идеологией и страна достигла расцвета.

Конфуций — религиозный лидер

Скорее, моральный ориентир. Конфуций призывал к доброте, справедливости и порядку. Его учение распространилось далеко за пределы Китая и до сих пор влияет на культуру Восточной Азии. Императоры, особенно Хань У-ди, видели в его философии основу стабильной империи.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

