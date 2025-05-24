Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диабет оказался психосоматикой нового уровня: виноваты нейроны, а не десерты
Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик
Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку
Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют
Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются
Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами
Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением
Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной
Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала

Лунные камни хранят следы загадочного поля — как будто Луна когда-то жила

3:09
Наука

Когда астронавты миссий "Аполлон" привезли на Землю первые образцы лунного грунта, учёные были поражены: породы показали следы воздействия мощного магнитного поля — почти такого же сильного, как на Земле. Но сегодня Луна — мёртвый и лишённый магнитосферы мир. Откуда же этот "призрак" древнего магнетизма?

Луна
Фото: flickr.com by Zengame, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Луна

Загадка, не поддающаяся логике

На Луне нет условий для обычного планетарного динамо — процесса, при котором жидкое ядро, крутясь и остывая, генерирует магнитное поле. Ядро у Луны слишком маленькое, а температурная разница между ним и мантией недостаточная. Тем не менее магнитные "отпечатки" есть. Учёные предложили несколько объяснений, и каждое из них интересно по-своему.

Падающие камни и перевернувшаяся мантия

Одна из гипотез предполагает, что в древности Луна была расплавленной. По мере остывания тяжёлые породы тонули в ядро, создавая плотный титановый слой, который в конце концов начал оседать обратно в мантию. Эти гравитационные "обвалы" приводили к кратковременной конвекции и, как следствие, создавали временные магнитные поля. Это объясняет, почему у одних пород есть магнитные следы, а у других — нет.

Кометы, метеориты и ошибки в анализе

Другая версия — более прозаичная. Возможно, весь обнаруженный магнетизм — результат ударов метеоритов или комет. Повторные исследования образцов из миссии "Аполлон-16" показали, что прошлые методы анализа могли искажать данные. Новая техника — нагрев лазером — позволила выявить: магнетизм в образцах мог появиться после их падения на Луну.

Слияние гипотез: вспышка во времени

И вот новая работа учёных из Массачусетского технологического института объединяет две идеи. Они предполагают, что в древности у Луны всё же было слабое магнитное поле, и мощный удар (например, формирующий бассейн Имбриум) усилил это поле с помощью плазменного выброса.

Как? Удар создал облако плазмы, часть которого усилила уже существующее поле на короткое время — примерно на 40 минут. А ударная волна встряхнула лунные камни, переориентировав их магнитные структуры, как будто "разложила карты" в новом порядке в этом усилившемся поле.

Что дальше

Ключ к разгадке — новые образцы с Луны. Ударные волны ранее считались "помехой" и такие породы просто отбрасывали. Но теперь их ищут специально. В этом помогут грядущие миссии "Артемида", которые должны вернуть свежие образцы на Землю.

Если в этих породах найдут следы и магнетизма, и ударных волн — гипотеза подтвердится. Но всё зависит от будущего финансирования NASA: несмотря на амбициозные планы, их бюджеты подрезают. Однако на текущий момент миссии "Артемида II" и "Артемида III" идут по графику.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу Аудио 
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Еда и рецепты
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все Аудио 
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик
Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку
Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют
Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами
Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются
Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением
Лунные камни хранят следы загадочного поля — как будто Луна когда-то жила
Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала
Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной
Перцы так растут, что вы будете умолять их остановиться: как добиться невероятного урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.