Это должно было быть невозможно: мир увидел зеркало, в котором отражается время

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Повернуть волну вспять во времени — звучит как сюжет фантастического фильма, но это стало реальностью. Американские физики впервые в истории зафиксировали в лабораторных условиях явление временного отражения — эффект, при котором волна не просто отскакивает от преграды в пространстве, а меняет своё направление во времени. Это открытие может навсегда изменить подход к работе с волнами, будь то свет, звук или электромагнитные сигналы.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

Что такое зеркала времени

В обычном зеркале мы видим отражение в пространстве — свет разворачивается назад. Но представьте, что волна меняет направление не в пространстве, а во времени. Как если бы видео начало идти задом наперёд — только в реальности, и не с видео, а с настоящими волнами.

Учёные давно предсказывали подобное явление, но до недавнего времени подтвердить его экспериментально не удавалось. Теперь же команда Хусейна Муссы из CUNY ASRC доказала: временные отражения не только возможны — их можно вызвать при определённых условиях.

Как они это сделали

Исследователи использовали метаматериал — искусственную среду с необычными электромагнитными свойствами. На металлическую полосу установили электронные переключатели и конденсаторы, которые позволили резко и равномерно изменить параметры среды.

В этот момент волна не отразилась от стены, а "пошла назад" по времени, как если бы кто-то нажал на обратную перемотку. Энергетический импульс, вызванный удвоением импеданса (сопротивления среды), и стал триггером для разворота волны.

Почему это важно

Прорыв в науке о волнах: теперь можно создавать системы, отражающие сигналы не в пространстве, а во времени. Новые возможности в телекоммуникациях: такие волны могут переключаться между частотами и возвращаться назад, улучшая передачу данных. Будущие фотонные и акустические резонаторы: временные интерфейсы могут создавать эффекты, которые недоступны обычным зеркалам и линзам. Новый взгляд на физику: это может заставить пересмотреть подход к законам сохранения энергии и причинности в сложных средах.

Что дальше

Физики хотят адаптировать технологию к другим типам волн — акустическим, спиновым, фотонным. Также планируется повысить частоту отражаемых сигналов и создать цепочки временных интерфейсов, способных генерировать сложные волновые структуры. Некоторые мечтают о системах памяти, где информация могла бы "возвращаться" к исходному состоянию — буквально по следам во времени.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

