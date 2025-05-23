ИИ уничтожит человечность, а мы ничего не сможем сделать

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается, проникая во все сферы нашей жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Однако за блестящим фасадом цифровых инноваций скрывается серьёзная проблема. Андрей Гамула, заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования, предупреждает: решения, принимаемые ИИ, могут привести к катастрофическим последствиям. По его словам, дело в том, что машины лишены главного — ценностей и морали. Об этом он рассказал РИА Новости.

Гамула утверждает, что на сегодняшний день искусственный интеллект остаётся всего лишь набором сложнейших алгоритмов, действующих строго в рамках заложенных в него данных.

Нет никакого "альтернативного разума" — это лишь миф, успокаивающий нас, но не отражающий реальность. Даже самый продвинутый ИИ не способен мыслить самостоятельно. Все его "решения" базируются исключительно на информации, введённой человеком.

Эксперт подчёркивает: главный разумный субъект на планете по-прежнему человек. Машина никогда не станет по-настоящему автономной, ведь она не несёт ответственности за свои действия. Кем-то запрограммированный сценарий — вот что движет искусственным интеллектом. А значит, если что-то пойдёт не так, отвечать придётся не машине, а её создателям.

Иными словами, искусственный интеллект — мощный инструмент, но слепой и безответственный. Он не способен оценить последствия своих "поступков", потому что не обладает ни этикой, ни способностью мыслить критически. Вопрос, который тревожит специалистов: не слишком ли мы доверяем "бездушным вычислителям", полагая, что они действуют во благо человечества?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

