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ИИ уничтожит человечность, а мы ничего не сможем сделать

1:48
Наука

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается, проникая во все сферы нашей жизни.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Однако за блестящим фасадом цифровых инноваций скрывается серьёзная проблема. Андрей Гамула, заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования, предупреждает: решения, принимаемые ИИ, могут привести к катастрофическим последствиям. По его словам, дело в том, что машины лишены главного — ценностей и морали. Об этом он рассказал РИА Новости. 

Гамула утверждает, что на сегодняшний день искусственный интеллект остаётся всего лишь набором сложнейших алгоритмов, действующих строго в рамках заложенных в него данных.

Нет никакого "альтернативного разума" — это лишь миф, успокаивающий нас, но не отражающий реальность. Даже самый продвинутый ИИ не способен мыслить самостоятельно. Все его "решения" базируются исключительно на информации, введённой человеком.

Эксперт подчёркивает: главный разумный субъект на планете по-прежнему человек. Машина никогда не станет по-настоящему автономной, ведь она не несёт ответственности за свои действия. Кем-то запрограммированный сценарий — вот что движет искусственным интеллектом. А значит, если что-то пойдёт не так, отвечать придётся не машине, а её создателям.

Иными словами, искусственный интеллект — мощный инструмент, но слепой и безответственный. Он не способен оценить последствия своих "поступков", потому что не обладает ни этикой, ни способностью мыслить критически. Вопрос, который тревожит специалистов: не слишком ли мы доверяем "бездушным вычислителям", полагая, что они действуют во благо человечества?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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