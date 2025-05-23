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Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья

1:40
Наука

Московская область превратилась в зону повышенного риска для всех, кто любит прогулки на природе.

Тёмный лес
Фото: unsplash.com by Fabian Irsara, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмный лес

Эксперт по экологическому управлению Илья Рыбальченко в интервью News.ru рассказал, что лидерами антирейтинга с клещами стали Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский и Пушкинский округа — именно в этих местах кровососущие насекомые чувствуют себя настоящими хозяевами леса.

Всё дело в том, что клещи не просто выживают в подмосковных лесах — они там активно размножаются. С каждым годом их популяция только растёт, и эксперты бьют тревогу. По мнению специалистов, расслабляться не стоит: даже короткий поход за грибами может обернуться серьёзной угрозой. Клещи не дают ни малейшего шанса на беспечность — встреча с ними может случиться где угодно: в высокой траве, под поваленным стволом дерева или даже на собственном дачном участке.

Самое опасное, что многие до сих пор верят в сомнительные народные методы "борьбы" с клещами. Кто-то до сих пор уверен, что если ранку от укуса помазать маслом, то паразит сам вылезет наружу. Но это не более чем миф, который может стоить слишком дорого.

На самом деле, с момента укуса счёт идёт буквально на минуты — инфекция попадает в кровь мгновенно. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют одно: как только обнаружили на себе присосавшегося клеща, не теряйте ни секунды и бегите прямиком в травмпункт. Только там вам смогут оказать реальную помощь — извлечь паразита правильно и провести экстренную вакцинацию.

Уточнения

Клещи́ — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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