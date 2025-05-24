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В темноте, как днём: контактные линзы раскрывают секрет ночного зрения

1:49
Наука

Контактные линзы, дарующие человеку инфракрасное зрение, стали реальностью. Учёные разработали уникальную технологию, позволяющую видеть в темноте и даже с закрытыми глазами.

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Новая разработка улавливает ближний инфракрасный свет в диапазоне от 800 до 1600 нанометров и не требует источника питания, делая её компактной и автономной.

Научные испытания начались с мышей. Животные, оснащённые линзами, научились избегать инфракрасного света, что подтвердило активацию визуальных рецепторов.

Далее технология была протестирована на людях: участники смогли распознавать световые сигналы, улавливать направление инфракрасных лучей и интерпретировать информацию в темноте.

Эти линзы одновременно воспринимают обычный и инфракрасный спектры, открывая невероятные перспективы. Они могут быть использованы для безопасности, ночного наблюдения, спасательных операций и даже для скрытой передачи данных.

Встроенные наночастицы преобразуют инфракрасное излучение в видимую цветовую гамму, что также может помочь людям с нарушением цветового восприятия.

Исследователи продолжают работу над улучшением технологии. Их цель — повысить чувствительность линз и добиться высокой чёткости изображения, сравнимой с нормальным зрением. Разрабатываются усовершенствованные прототипы, способные точно различать объекты и формы в условиях низкой освещённости.

Эти контактные линзы меняют само понятие зрения. Если раньше подобные способности были прерогативой супергероев и персонажей научной фантастики, то теперь они становятся доступными для реальных людей.

Уточнения

Контактные линзы — линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза. Чаще всего они используются с целью коррекции нарушений зрения: близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии), астигматизма и пресбиопии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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