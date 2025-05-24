Орбита Земли превратится в ИИ-сервер: Китай начал цифровой захват космоса

Будущее уже на орбите: Китай сделал первый шаг к созданию космического суперкомпьютера на базе искусственного интеллекта. 14 мая с космодрома Цзюцюань были запущены 12 спутников, которые станут частью амбициозной сети из 2800 аппаратов под названием Three-Body Computing Constellation.

Фото: Youtube Extracted at 0:08 seconds by China News Service, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ракета-носитель КНР

Проект реализуется в партнёрстве компании ADA Space и исследовательской лаборатории Zhejiang Lab. Его цель — отказаться от зависимости от наземной инфраструктуры и перенести обработку данных прямо в космос.

Почему это важно?

Традиционно данные со спутников передаются на Землю для анализа. Это неэффективно: ограничения пропускной способности, задержки и потеря информации — частая проблема.

Китайская система решает эту задачу с помощью так называемых "периферийных вычислений" — обработка данных происходит прямо на борту спутников.

Космос — идеальное место для суперкомпьютеров?

По задумке, холодный вакуум космоса будет использоваться как естественная система охлаждения. А энергию спутники получат от солнечных панелей.

Такая схема позволяет добиться впечатляющих результатов: один только запущенный кластер способен выполнять до 1000 петафлопс (пета — квадриллион операций в секунду).

Для сравнения, современные ноутбуки с AI-сопроцессорами обрабатывают максимум 40 терафлопс.

Каждый спутник оснащён ИИ-моделью с 8 миллиардами параметров, способной достигать 744 тера операций в секунду.

Один из аппаратов имеет и научное предназначение: он оснащён рентгеновским детектором для изучения гамма-всплесков и других космических явлений.

От фантастики к реальности

Название созвездия отсылает к "задаче трёх тел" — одной из самых сложных задач небесной механики, ставшей вдохновением для научно-фантастической трилогии Лю Цысиня.

"Сейчас самое время подумать о том, как мы можем внедрить ИИ в космос, а не только в ваш ноутбук или мобильный телефон", — подчёркивает Руководитель Zhejiang Lab Ван Цзянь.

Он отметил также необходимость международного сотрудничества в таких проектах и призвал к совместному использованию возможностей этой системы другими странами.

Гонка за космическими вычислениями

Хотя США и Европа уже проводили эксперименты в этой области, китайский проект — первый на полномасштабном уровне.

Тем временем экс-глава Google Эрик Шмидт предложил запускать дата-центры на орбиту.

"Люди планируют построить 10 гигаваттных центров обработки данных… Это масштабы, которых я никогда не видел в своей жизни", — подчёркивает Шмидт.

Уточнения

Суперкомпьютер (англ. Supercomputer,) — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей.



Лю Цыси́нь (кит. трад. 劉慈欣, упр. 刘慈欣, пиньинь Liú Cíxīn, род. 23 июня 1963, Пекин) — китайский писатель-фантаст, считающийся лицом китайской фантастики, самым плодовитым и популярным фантастом Китая. Известен в первую очередь как автор трилогии "Воспоминания о прошлом Земли".

