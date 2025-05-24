Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Жигули — это не просто машина, а член семьи
Беспорядок на голове? Это модно. Особенно если вы выбрали правильный боб
Откормить без вреда: как превратить скелетика в упитанного мурлыку
Клещи вышли на охоту, но у вас есть оружие: простые трюки, работающие безотказно
Как взрослеют коты: 7 этапов кошачьей жизни — и на что важно обратить внимание
6 ошибок, которые очень быстро испортят мойку из нержавейки — проверь, не делаешь ли ты их
Кредитная западня: никто не понял план МВД
На вид просто яма — на деле штраф и риск: что весной подстерегает водителей на трассе
Русские шпионы: Трамп обвинил Россию в краже военных наработок при Обаме

Российский дрон научился видеть как человек — секрет в необычном зрении

2:27
Наука

Что, если беспилотник сможет не просто летать по GPS, а по-настоящему "видеть" дорогу, избегать птиц и самостоятельно принимать решения? Такая система уже существует — и это российская разработка.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беспилотник

Как работает "Навигатор" без помощи человека

В Самарском университете имени Королёва разработали уникальную нейросетевую навигационную систему с элементами стереозрения. Этот программный комплекс под названием "Навигатор" позволяет беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) автономно перемещаться по заданному маршруту, минуя опасные зоны и реагируя на неожиданные препятствия.

"Навигатор" способен самостоятельно облетать препятствия, включая встречные дроны или птиц, и корректировать маршрут в режиме реального времени, — рассказали в пресс-службе вуза.

Стереозрение вместо одной камеры

Обычные БПЛА используют изображение с одной камеры. У "Навигатора" — две. Это и есть стереозрение: анализ видеопотоков с двух камер позволяет точно определять расстояния до объектов и особенности рельефа. Такой подход приближает восприятие дрона к человеческому.

Благодаря стереозрению система сохраняет ориентацию даже при потере GPS-сигнала и обеспечивает безопасную посадку при аварийной ситуации, анализируя видео в реальном времени.

Разумный дрон для аграриев и не только

Разработка уже находит практическое применение. На борту агродронов "Навигатор" помогает определить, какие участки поля требуют обработки, а какие нет, и не позволяет аппарату вылетать за пределы нужной зоны. В небе система "рисует" безопасные транспортные коридоры, автоматически ограждая запретные зоны.

"Система определяет как подвижные, так и неподвижные объекты, разделяя воздушное пространство и координируя работу сразу нескольких беспилотников", — отмечает Артём Никоноров, профессор и директор Института искусственного интеллекта Самарского университета.

Перспективы и защита

Разработка уже получила свидетельство о регистрации в Роспатенте. Заказчиком проекта выступила компания "Транспорт будущего". В будущем "Навигатор" планируют дополнить новыми модулями — так будет выстроена полноценная экосистема безопасности для отечественных беспилотников.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Новости спорта
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60 Аудио 
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Клещи вышли на охоту, но у вас есть оружие: простые трюки, работающие безотказно
Как взрослеют коты: 7 этапов кошачьей жизни — и на что важно обратить внимание
6 ошибок, которые очень быстро испортят мойку из нержавейки — проверь, не делаешь ли ты их
Кредитная западня: никто не понял план МВД
На вид просто яма — на деле штраф и риск: что весной подстерегает водителей на трассе
Русские шпионы: Трамп обвинил Россию в краже военных наработок при Обаме
Африку разрывает изнутри: под континентом бушует каменный монстр
Мальдивы уходят под воду: рай для туристов может навсегда исчезнуть с карты
Здесь вам не это: Америка кинула Украину после прихода Трампа
Россия вдвое сократила импорт вина: список поставщиков обновился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.