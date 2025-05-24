Российский дрон научился видеть как человек — секрет в необычном зрении

Что, если беспилотник сможет не просто летать по GPS, а по-настоящему "видеть" дорогу, избегать птиц и самостоятельно принимать решения? Такая система уже существует — и это российская разработка.
В Самарском университете имени Королёва разработали уникальную нейросетевую навигационную систему с элементами стереозрения. Этот программный комплекс под названием "Навигатор" позволяет беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) автономно перемещаться по заданному маршруту, минуя опасные зоны и реагируя на неожиданные препятствия.
"Навигатор" способен самостоятельно облетать препятствия, включая встречные дроны или птиц, и корректировать маршрут в режиме реального времени, — рассказали в пресс-службе вуза.
Обычные БПЛА используют изображение с одной камеры. У "Навигатора" — две. Это и есть стереозрение: анализ видеопотоков с двух камер позволяет точно определять расстояния до объектов и особенности рельефа. Такой подход приближает восприятие дрона к человеческому.
Благодаря стереозрению система сохраняет ориентацию даже при потере GPS-сигнала и обеспечивает безопасную посадку при аварийной ситуации, анализируя видео в реальном времени.
Разработка уже находит практическое применение. На борту агродронов "Навигатор" помогает определить, какие участки поля требуют обработки, а какие нет, и не позволяет аппарату вылетать за пределы нужной зоны. В небе система "рисует" безопасные транспортные коридоры, автоматически ограждая запретные зоны.
"Система определяет как подвижные, так и неподвижные объекты, разделяя воздушное пространство и координируя работу сразу нескольких беспилотников", — отмечает Артём Никоноров, профессор и директор Института искусственного интеллекта Самарского университета.
Разработка уже получила свидетельство о регистрации в Роспатенте. Заказчиком проекта выступила компания "Транспорт будущего". В будущем "Навигатор" планируют дополнить новыми модулями — так будет выстроена полноценная экосистема безопасности для отечественных беспилотников.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.
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