Российский дрон научился видеть как человек — секрет в необычном зрении

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если беспилотник сможет не просто летать по GPS, а по-настоящему "видеть" дорогу, избегать птиц и самостоятельно принимать решения? Такая система уже существует — и это российская разработка.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Беспилотник

Как работает "Навигатор" без помощи человека

В Самарском университете имени Королёва разработали уникальную нейросетевую навигационную систему с элементами стереозрения. Этот программный комплекс под названием "Навигатор" позволяет беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) автономно перемещаться по заданному маршруту, минуя опасные зоны и реагируя на неожиданные препятствия.

"Навигатор" способен самостоятельно облетать препятствия, включая встречные дроны или птиц, и корректировать маршрут в режиме реального времени, — рассказали в пресс-службе вуза.

Стереозрение вместо одной камеры

Обычные БПЛА используют изображение с одной камеры. У "Навигатора" — две. Это и есть стереозрение: анализ видеопотоков с двух камер позволяет точно определять расстояния до объектов и особенности рельефа. Такой подход приближает восприятие дрона к человеческому.

Благодаря стереозрению система сохраняет ориентацию даже при потере GPS-сигнала и обеспечивает безопасную посадку при аварийной ситуации, анализируя видео в реальном времени.

Разумный дрон для аграриев и не только

Разработка уже находит практическое применение. На борту агродронов "Навигатор" помогает определить, какие участки поля требуют обработки, а какие нет, и не позволяет аппарату вылетать за пределы нужной зоны. В небе система "рисует" безопасные транспортные коридоры, автоматически ограждая запретные зоны.

"Система определяет как подвижные, так и неподвижные объекты, разделяя воздушное пространство и координируя работу сразу нескольких беспилотников", — отмечает Артём Никоноров, профессор и директор Института искусственного интеллекта Самарского университета.

Перспективы и защита

Разработка уже получила свидетельство о регистрации в Роспатенте. Заказчиком проекта выступила компания "Транспорт будущего". В будущем "Навигатор" планируют дополнить новыми модулями — так будет выстроена полноценная экосистема безопасности для отечественных беспилотников.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.

