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В России создают список растений, которые подрывают экосистемы — вы точно видели их вживую

2:41
Наука

Инвазивные виды растений — это не просто ботаническое явление, а скрытая угроза экосистемам, сельскому и лесному хозяйству. Они захватывают новые территории, вытесняют местные виды и нередко становятся причиной вымирания целых экосистем.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

По оценкам экспертов, именно деятельность инвазионных организмов повлияла более чем на 60% случаев исчезновения животных и растений в мире. А глобальные экономические потери, по данным ООН, превышают $423 млрд ежегодно.

"Черная книга" против зелёных захватчиков

В 2025 году в России появится уникальный инструмент — "Черная книга инвазивных видов". Разработкой занимается научный центр Минприроды России "ВНИИ Экология".

Как сообщил директор института Александр Закондырин на XI Невском международном экологическом конгрессе, документ станет основой национальной стратегии по борьбе с чужеродными видами.

"Инвазионная флора насчитывает 584 вида растений, из которых 107 уже признаны трансформерами — они способны кардинально менять окружающую среду", — отметил он.

Не просто список, а стратегия

Будущая "Черная книга" — это не просто реестр. Она даст:

  • Классификацию инвазивных организмов.
  • Базу для будущих нормативных актов.
  • Возможность разрабатывать карантинные списки.
  • Инструменты для обучения специалистов.
  • Систему статусов для мониторинга и контроля.

Особенно важным станет определение очагов заражения и применение биологических методов контроля.

Международный интерес

Разработка вызвала интерес и за пределами России. Министр охраны окружающей среды Сербии Сара Павков подчеркнула значимость российской инициативы:

"Совместные научные проекты помогут более эффективно бороться с инвазивными видами. Мы готовы перенимать опыт и сотрудничать".

Что дальше

На сегодня книга находится в стадии подготовки. Ученые собирают данные, эксперты формируют разделы. До конца 2025 года планируется издать первый выпуск — сводный каталог опасных чужеродных видов флоры и фауны, обитающих в России.

Почему это важно

Инвазивные виды нарушают естественные балансы: без естественных врагов они быстро распространяются, истощают ресурсы и приводят к гибели местных организмов. Это прямая угроза не только природе, но и экономике.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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