В России создают список растений, которые подрывают экосистемы — вы точно видели их вживую

Инвазивные виды растений — это не просто ботаническое явление, а скрытая угроза экосистемам, сельскому и лесному хозяйству. Они захватывают новые территории, вытесняют местные виды и нередко становятся причиной вымирания целых экосистем.
По оценкам экспертов, именно деятельность инвазионных организмов повлияла более чем на 60% случаев исчезновения животных и растений в мире. А глобальные экономические потери, по данным ООН, превышают $423 млрд ежегодно.
В 2025 году в России появится уникальный инструмент — "Черная книга инвазивных видов". Разработкой занимается научный центр Минприроды России "ВНИИ Экология".
Как сообщил директор института Александр Закондырин на XI Невском международном экологическом конгрессе, документ станет основой национальной стратегии по борьбе с чужеродными видами.
"Инвазионная флора насчитывает 584 вида растений, из которых 107 уже признаны трансформерами — они способны кардинально менять окружающую среду", — отметил он.
Будущая "Черная книга" — это не просто реестр. Она даст:
Особенно важным станет определение очагов заражения и применение биологических методов контроля.
Разработка вызвала интерес и за пределами России. Министр охраны окружающей среды Сербии Сара Павков подчеркнула значимость российской инициативы:
"Совместные научные проекты помогут более эффективно бороться с инвазивными видами. Мы готовы перенимать опыт и сотрудничать".
На сегодня книга находится в стадии подготовки. Ученые собирают данные, эксперты формируют разделы. До конца 2025 года планируется издать первый выпуск — сводный каталог опасных чужеродных видов флоры и фауны, обитающих в России.
Инвазивные виды нарушают естественные балансы: без естественных врагов они быстро распространяются, истощают ресурсы и приводят к гибели местных организмов. Это прямая угроза не только природе, но и экономике.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
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