Новый пробиотик с большими амбициями: производство стартует в России

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если ключ к восстановлению здоровья кишечника уже найден — и теперь его начнут производить у нас, в России?

Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробиотики

Наука и промышленность — за одним столом

В городе Бугуруслан Оренбургской области начинается масштабный проект, в котором слились воедино наука и производство. Компания "Компонент Лактис" заключила лицензионное соглашение с Российской академией наук и запускает выпуск инновационного пробиотика, созданного на базе академических разработок.

Ставка на импортозамещение

В условиях роста спроса на отечественные продукты, предприятие делает уверенный шаг вперёд:

"Мы уже представили линейку из 25 продуктов для молочной промышленности, успешно работающих в направлении импортозамещения", — отметил директор компании Олег Вашурин.

Производственная база компании готова — она уже много лет работает в сфере промышленного культивирования микроорганизмов.

Как будут делать новый пробиотик

Секрет в технологии: на предприятии внедрён современный процесс капсуляции микробной биомассы. Это позволяет запустить производство новой формы пробиотика — в виде капсул, удобных для приёма. Планы амбициозные: уже к концу 2025 года в месяц будут выпускать до 1 миллиона капсул.

Надёжная основа — 30 лет опыта

У "Компонент Лактис" внушительная история — три десятилетия работы с микроорганизмами, крупный производственный комплекс и репутация одного из лидеров отрасли в России.

На шаг ближе к здоровью

Проект подтверждает, что научные достижения могут не только оставаться в лабораториях, но и становиться частью повседневной жизни. Совсем скоро россияне получат доступ к пробиотику, созданному в стране, с опорой на отечественную науку.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

