Дом трясёт не просто так: в России раскрыли секрет хлопка от сверхзвука

Когда сверхзвуковой самолёт прорывает звуковой барьер, на земле раздаётся резкий удар — как хлопок в окно. Но что происходит дальше, когда этот удар доходит до помещения? Оказывается, всё не так просто, как казалось раньше.
Специалисты из НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова поставили под сомнение устоявшиеся представления. Если раньше считалось, что волна вызывает вибрацию стекла, а уже та передаёт давление внутрь комнаты, то теперь у исследователей другое мнение.
Согласно последним экспериментам, окно не просто вибрирует — весь оконный блок смещается в проёме как цельная конструкция, действуя почти как поршень. Этот эффект был подтверждён расчётами и натурными испытаниями.
"Весь оконный блок смещается в проеме как единое целое, двигаясь, в некотором смысле, как монолитный поршень", — подчёркивают авторы исследования.
Открытие кардинально меняет подход к защите от звуковых ударов. Не сама конструкция окна должна быть сверхпрочной — важно, как оно закреплено в проёме.
"Эффективными способами экранирования звукового удара в помещениях являются повышение жёсткости и демпфирования заделки оконных блоков в проёме вместо повышения жёсткости самого оконного блока", — пояснил заместитель директора НИИ механики МГУ Василий Веденеев.
Такие удары — серьёзное препятствие для развития сверхзвуковой гражданской авиации. Пока громкие хлопки от пролёта самолётов над землёй остаются неизбежными, важно точно понимать, как они проникают в здания — и как можно это предотвратить.
Новое открытие может стать шагом к тому, чтобы сделать окна действительно устойчивыми к акустическому воздействию, не теряя при этом эстетики и лёгкости конструкции.
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro - воздушный, plane - плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
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