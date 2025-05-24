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Почему в июне стоит встать пораньше: в небе произойдёт редкое событие

1:42
Наука

Вы когда-нибудь видели сразу несколько планет без телескопа? Июнь дарит такую возможность — и это не шутка.

Рассвет
Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain Pictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассвет

Утреннее небо в первый месяц лета удивит даже тех, кто далёк от астрономии. Сразу четыре планеты — Венера, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в небе, как будто специально для наблюдателей с Земли. И всё это можно будет увидеть невооружённым глазом.

Когда и где искать планеты

Астрономы из Московского планетария рассказали: в июне по утрам на небе появятся:

  • Венера — самая яркая и легко различимая.
  • Сатурн и Нептун — расположатся в созвездии Рыб.
  • Уран — будет заметен в Тельце.

А вот вечером можно будет наблюдать Марс, который окажется в созвездии Льва. В то же время Меркурий и Юпитер окажутся недоступны для наблюдений — они скроются в лучах Солнца.

Путешествие Венеры по небу

Особое внимание стоит уделить Венере — она станет настоящей "путешественницей" месяца. Её маршрут впечатляет:

  • С 1 по 8 июня — в созвездии Рыб.
  • 9-10 июня — переместится в Кит.
  • С 11 по 28 июня — будет сиять в Овне.
  • 29 и 30 июня — окажется в Тельце.

Этот путь можно отслеживать каждое утро — планета заметна и очень красива в рассветных лучах.

Что происходит с Юпитером

24 июня Юпитер окажется в соединении с Солнцем. Это означает, что он будет находиться точно по другую сторону от Земли — за ослепительным солнечным светом, скрытый от глаз.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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