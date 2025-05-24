Почему в июне стоит встать пораньше: в небе произойдёт редкое событие

Вы когда-нибудь видели сразу несколько планет без телескопа? Июнь дарит такую возможность — и это не шутка.
Утреннее небо в первый месяц лета удивит даже тех, кто далёк от астрономии. Сразу четыре планеты — Венера, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в небе, как будто специально для наблюдателей с Земли. И всё это можно будет увидеть невооружённым глазом.
Астрономы из Московского планетария рассказали: в июне по утрам на небе появятся:
А вот вечером можно будет наблюдать Марс, который окажется в созвездии Льва. В то же время Меркурий и Юпитер окажутся недоступны для наблюдений — они скроются в лучах Солнца.
Особое внимание стоит уделить Венере — она станет настоящей "путешественницей" месяца. Её маршрут впечатляет:
Этот путь можно отслеживать каждое утро — планета заметна и очень красива в рассветных лучах.
24 июня Юпитер окажется в соединении с Солнцем. Это означает, что он будет находиться точно по другую сторону от Земли — за ослепительным солнечным светом, скрытый от глаз.
Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.