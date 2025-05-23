Утилизируем аккумуляторы с умом: секрет превращения в экологичное топливо

Учёные разработали инновационный способ утилизации разряженных аккумуляторов, превращая их в источник экологически чистого топлива.
Вместо обычной переработки они предлагают закапывать использованные аккумуляторы в землю и извлекать из них полезные металлы — никель и алюминий. Эти элементы служат основой для создания эффективного катализатора.
Катализатор производится из никеля, извлечённого из никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумуляторов, и алюминиевой фольги. Компоненты обрабатываются в растворе, формируя твёрдое вещество, способное ускорять химическую реакцию — превращение углекислого газа (CO₂) в метан.
Процесс называется со-метанированием и проводится при нормальных температурах и давлениях. Полученный метан может быть использован как топливо, а сам катализатор остаётся стабильным и может служить долгое время.
Дополнительное преимущество — возможность повторной переработки самого катализатора. Никель и алюминий можно использовать повторно, замыкая цикл использования ресурсов. Это снижает потребность в свежем сырье и минимизирует количество металлических отходов.
Экологический эффект от нового метода значителен: он помогает сократить промышленные выбросы, уменьшить нагрузку на природные ресурсы и снизить затраты на производство топлива из возобновляемых источников.
Сейчас процесс тестируется в лабораториях, но в перспективе может быть внедрён в крупные промышленные системы. Это решение не только для утилизации, но и для активной борьбы с углекислым газом, совмещая устойчивое развитие и технологический прогресс.
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