Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro

В беседе с Клео Абрам на шоу Huge Messages Дженсен Хуанг отметил, что сам бы инвестировал время в освоение таких платформ, как ChatGPT и Gemini Pro, считая их ключевыми для достижения успеха в современной цифровой эре.
"Важно научиться взаимодействовать с ИИ, задавать ему правильные вопросы, — подчеркнул Хуанг, объясняя, что эффективное использование ИИ требует определенных навыков и подхода. — Нельзя просто задавать случайные вопросы. Необходима структура, цели и четкое понимание задачи".
Nvidia, будучи лидером в области графических процессоров и новатором в аппаратном обеспечении для ИИ, находится в эпицентре этой технологической революции. Их видеокарты обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для работы таких моделей, как ChatGPT.
Обращаясь к молодому поколению, Хуанг подчеркивает, что ИИ — это инструмент не только для инженеров и специалистов по данным.
"В любой сфере — будь то математика, физика, биология или даже искусство — умение использовать ИИ для повышения эффективности работы станет определяющим фактором", — заявил он.
По мнению главы Nvidia, тот, кто сегодня освоит работу с искусственным интеллектом, получит значительное конкурентное преимущество на рынке труда в будущем, пишет economistas.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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