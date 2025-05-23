Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro

В беседе с Клео Абрам на шоу Huge Messages Дженсен Хуанг отметил, что сам бы инвестировал время в освоение таких платформ, как ChatGPT и Gemini Pro, считая их ключевыми для достижения успеха в современной цифровой эре.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Офис NVIDIA

"Важно научиться взаимодействовать с ИИ, задавать ему правильные вопросы, — подчеркнул Хуанг, объясняя, что эффективное использование ИИ требует определенных навыков и подхода. — Нельзя просто задавать случайные вопросы. Необходима структура, цели и четкое понимание задачи".

Nvidia, будучи лидером в области графических процессоров и новатором в аппаратном обеспечении для ИИ, находится в эпицентре этой технологической революции. Их видеокарты обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для работы таких моделей, как ChatGPT.

Обращаясь к молодому поколению, Хуанг подчеркивает, что ИИ — это инструмент не только для инженеров и специалистов по данным.

"В любой сфере — будь то математика, физика, биология или даже искусство — умение использовать ИИ для повышения эффективности работы станет определяющим фактором", — заявил он.

По мнению главы Nvidia, тот, кто сегодня освоит работу с искусственным интеллектом, получит значительное конкурентное преимущество на рынке труда в будущем, пишет economistas.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

