Как ваша SIM-карта может стать врагом? Узнайте о 3 причинах поломки

Несмотря на кажущуюся надежность современных смартфонов, их работа во многом зависит от SIM-карты.
С течением времени микрочип SIM-карты изнашивается, что приводит к различным проблемам: от внезапной потери сети до обрывов связи и проблем с отправкой SMS. Если перезагрузка устройства не решает проблему, и смартфон по-прежнему не видит SIM-карту, то, скорее всего, необходима её замена, пишет "Царьград".
Что вызывает поломку SIM-карт? Специалисты называют несколько основных причин:
Когда следует задуматься о замене SIM-карты?
Заменить SIM-карту можно в любом офисе вашего оператора, предоставив паспорт. Данная услуга предоставляется бесплатно. Новая SIM-карта обеспечит стабильную связь и защитит от киберугроз, так как устаревшие чипы более уязвимы для мошеннических действий.
Старайтесь как можно реже извлекать SIM-карту из устройства и оберегайте её от механических воздействий. При первых признаках нестабильной работы SIM-карты рекомендуется обратиться в салон связи для её замены.
Сим-карта (SIM-карта, от англ. Subscriber Identification Module — модуль идентификации абонента) — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи. SIM-карта имеет собственный процессор, генератор псевдослучайных чисел, собственные оперативную, энергонезависимую и постоянную память, являясь, фактически, самостоятельным небольшим компьютером с операционной системой и набором программ.
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