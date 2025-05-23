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Как ваша SIM-карта может стать врагом? Узнайте о 3 причинах поломки

1:43
Наука

Несмотря на кажущуюся надежность современных смартфонов, их работа во многом зависит от SIM-карты.

SIM-карты
Фото: flickr.com by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
SIM-карты

С течением времени микрочип SIM-карты изнашивается, что приводит к различным проблемам: от внезапной потери сети до обрывов связи и проблем с отправкой SMS. Если перезагрузка устройства не решает проблему, и смартфон по-прежнему не видит SIM-карту, то, скорее всего, необходима её замена, пишет "Царьград".

Что вызывает поломку SIM-карт? Специалисты называют несколько основных причин:

  • Попадание влаги и пыли, приводящее к загрязнению и окислению контактов.
  • Неосторожное извлечение SIM-карты, вызывающее физические повреждения, такие как микротрещины и сколы.
  • Частая установка и извлечение карты, что со временем ослабляет контакты.

Когда следует задуматься о замене SIM-карты?

  • На экране устройства появляется сообщение "SIM-карта не обнаружена".
  • Отсутствует сеть даже там, где обычно сигнал устойчивый.
  • SMS-сообщения отправляются с задержкой или не отправляются вовсе.

Заменить SIM-карту можно в любом офисе вашего оператора, предоставив паспорт. Данная услуга предоставляется бесплатно. Новая SIM-карта обеспечит стабильную связь и защитит от киберугроз, так как устаревшие чипы более уязвимы для мошеннических действий.

Старайтесь как можно реже извлекать SIM-карту из устройства и оберегайте её от механических воздействий. При первых признаках нестабильной работы SIM-карты рекомендуется обратиться в салон связи для её замены.

Уточнения

Сим-карта (SIM-карта, от англ. Subscriber Identification Module — модуль идентификации абонента) — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи. SIM-карта имеет собственный процессор, генератор псевдослучайных чисел, собственные оперативную, энергонезависимую и постоянную память, являясь, фактически, самостоятельным небольшим компьютером с операционной системой и набором программ.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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