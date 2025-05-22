Небесное тело размером с дом: опасность или просто шоу для тех, кто наблюдает

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По данным NASA, 21 мая 2025 года в 17:30 по Гринвичу астероид под названием "Виртуальная машина 2025" приблизился к Земле на расстояние около 115 тысяч миль.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Скорость этого небесного тела, достигающая 41 тысячи километров в час, сравнима со скоростью планеты. Предполагается, что траектория астероида пролегла над южной частью Арктики, в районе лиды, после чего он продолжил свое движение вокруг Солнца.

Несмотря на относительно близкий пролет, "Виртуальная машина 2025" не классифицируется как потенциально опасный объект. Ожидается, что он пройдет мимо Луны на расстоянии примерно 227 тысяч километров. Этот астероид, впервые обнаруженный 19 мая в чилийской пустыне Атакама, находится под наблюдением астрономов в рамках проекта MAP.

Размеры этого скалистого тела оцениваются в диапазоне от 10 до 23 метров, что сопоставимо с размерами жилого дома. Даже если бы астероид такого размера вошел в атмосферу Земли, он, скорее всего, сгорел бы, не представляя угрозы для планеты.

По состоянию на лето 1998 года NASA каталогизировало около 40 тысяч астероидов, сближающихся с Землей. В среднем, астероид размером с автомобиль ежегодно пролетает вблизи нашей планеты. Около 4700 из них включены в список потенциально опасных, хотя Центр изучения околоземных объектов утверждает, что вероятность столкновения с астероидом, способным нанести серьезный ущерб, в ближайшие столетия невелика.

Стоит отметить, что сближение "Виртуальной машины 2025" с Землей не является рекордным. Наиболее близкий пролет астероида был зафиксирован в 2020 году, когда небесное тело размером с автомобиль пролетело всего в 2950 километрах от поверхности нашей планеты, пишет portfolio.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

