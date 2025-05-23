Она одна на сотни километров: пирамида в джунглях, которую никто не может объяснить

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Глубоко в тропических лесах Перу, среди безбрежной зелени и дикой жизни, внезапно возникает форма, кажущаяся чуждой этому хаосу природы — одинокий холм совершенной пирамидальной формы. Его называют Серро-Эль-Коно, или просто Эль-Коно — и до сих пор никто не знает, что это на самом деле: геологическая аномалия, древнее святилище или рукотворная загадка?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цивилизация Майа

Одинокий гигант посреди джунглей

Эль-Коно возвышается на 400 метров над джунглями Перу, словно сторож древнего мира. Его можно увидеть даже с расстояния 400 километров, и он заметно выделяется на фоне горной гряды Сьерра-дель-Дивисор, от которой он геологически изолирован. Идеальная форма, абсолютное одиночество и мистическое присутствие делают этот холм одним из самых странных объектов в Южной Америке.

Версии: вулкан, скала, бог… или древняя пирамида

Версий происхождения у этой "пирамиды" немало:

Геологи предполагают, что это вулканическое образование или редкая форма скального выступа.

Для коренных народов это вовсе не просто гора. В местной мифологии Эль-Коно — это Апу, дух-хранитель гор, возникший из Земли, чтобы защищать людей.

А кое-кто и вовсе считает, что холм стоит на руинах древней пирамиды, созданной неизвестной цивилизацией.

Ни одна из гипотез не подтверждена, но тайна лишь подогревает интерес к Эль-Коно.

Хрупкий рай вокруг

Эль-Коно расположен в уникальной экосистеме. Рядом течёт река Укаяли, приток Амазонки, а в окрестных лесах живут ягуары, гигантские броненосцы, обезьяны и сотни редких видов. Чтобы сохранить это биологическое сокровище, в 2015 году был создан национальный парк Сьерра-дель-Дивисор, в 1,5 раза больше Йеллоустона.

Но даже статус охраняемой территории не спасает от незаконной вырубки, золотодобычи и браконьерства, которые угрожают и природе, и самой тайне Эль-Коно.

Пирамида, которую природа (или кто-то другой) оставила нам

Эль-Коно — это памятник неизвестности. Возможно, он никогда не раскроет своего происхождения. Но он уже стал символом — священным ориентиром, научной загадкой и последним бастионом тропического наследия.

Уточнения

Джу́нгли — древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками.

