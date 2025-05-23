Украшение, которое закапывали навсегда: в Иерусалиме нашли кольцо из эпохи Александра Македонского

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На археологическом участке в Городе Давида, что в Иерусалиме, учёные обнаружили изящное золотое кольцо с ярко-красным драгоценным камнем — предположительно гранатом. Возраст украшения — около 2300 лет. Оно относится к эллинистическому периоду и, как полагают исследователи, могло быть частью древнего обряда посвящения в новую жизненную ступень.

Фото: livescience.com by Emmanuelle Collado, Inrap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотое кольцо

Украшение невесты

Кольцо нашли в основании массивного здания, что может свидетельствовать о высоком статусе его обитателей. Археологи уверены: это не случайная потеря, а намеренное захоронение. По словам исследователя Марион Зиндель из Управления древностей Израиля, это — часть ритуала совершеннолетия, известного в эллинистическую эпоху.

"Обручённые женщины закапывали украшения и другие детские вещи в фундамент дома как символ перехода от детства к взрослой жизни", — пояснила она.

Вторая находка за год

Это уже второе золотое кольцо эллинистического периода, найденное в Городе Давида за последний год. Археолог Ривка Ленглер вспоминает, как её коллега по раскопкам обнаружил кольцо:

"Сначала он решил, что это современное украшение, которое обронил кто-то из наших. Но при ближайшем рассмотрении стало ясно — находка древняя".

Яркость Востока и мода Эллады

Украшения с золотом и драгоценными камнями — типичная мода того времени. Восточные мотивы проникли в греческий мир благодаря завоеваниям Александра Македонского и налаживанию торговых путей с Индией и Персией.

Загадочные ритуалы и греческие куртизанки

Эта находка — лишь часть мозаики эллинистического прошлого Израиля. В прошлом году неподалёку нашли захоронение куртизанки с бронзовым зеркалом — вероятно, она сопровождала армию Александра Македонского.

Археологи продолжают раскопки, и каждый сантиметр земли в Иерусалиме может скрывать не только артефакты, но и истории древних судеб.

Уточнения

Алекса́ндр Македо́нский — царь Македонии из династии Аргеадов, выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.

