Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О чём молчат врачи: та самая мышца, которая портит вам жизнь — и вы даже не знаете, где она
Греция без понтов: пока все ломятся на Санторини — знатоки уже давно в другом месте
Даже умеренного снижения нет: квартиры в России продолжают дорожать, несмотря на кризис
Открытие плавучей поликлиники: что ждать от нового судна для Югры
Туалет как средство воспитания: как Немоляева справлялась с непослушным сыном
Растение из трёх букв, которое спасло урожай, нервы и дачное лето
Твоя овсянка не виновата, что безвкусна — ты просто не сделал этого шага
Туризм в СССР. Незабываемая поездка в Ялту
Пробуждение орхидей: как сделать так, чтобы они снова зацвели

Форум "Россия 2050": в Москве раскроют сценарии, как изменится Россия за 25 лет

2:38
Наука

Роботы на завтрак, нейроинтерфейсы в школах, удалёнка в метавселенной… Мир стремительно меняется, и зафиксировать вектор этих перемен можно будет уже 9-10 июня на "Форуме будущего 2050". Мероприятие состоится в Москве, на территории образовательного кластера "Ломоносов", и объединит тех, кто не просто наблюдает, а формирует завтрашний день.

Форум 2050
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум 2050

Что нас ждёт?

Как сообщает "Царьград" главные темы уже известны — это покорение Марса, грядущие войны и трансформация культурного кода. Но они — лишь часть большой картины.

Центральная повестка форума посвящена будущему России: как страна будет развиваться в ближайшие 25 лет, какие вызовы и возможности откроются на этом пути.

Открытием мероприятия станет масштабный аналитический доклад "Россия 2050. Образ будущего".

В нём прозвучат ответы на главные вопросы: что необходимо менять уже сегодня, чтобы к середине века страна вышла на новый уровень, и какой импульс способен запустить этот процесс.

Кому будет интересно?

Среди участников — молодые визионеры, родители будущих поколений, инженеры и художники, создающие образы грядущего.

В рамках форума будет работать "Студия визионеров" — площадка для обсуждения управляемого развития России.

Ожидается участие около 2000 человек очно, а онлайн-аудитория — миллионы. Это событие для всех, кто чувствует в себе силу менять реальность.

Кто выступит?

На сцену выйдут не только российские лидеры мнений — депутаты, топ-менеджеры, эксперты, но и международные гости. Среди них:

  • Эррол Маск, инженер и отец Илона Маска, из ЮАР
  • Джордж Галлоуэй, британский парламентарий и журналист,
  • Эндрю Наполитано, аналитик Fox News,
  • Джеффри Сакс, американский экономист и профессор Колумбийского университета.

С российской стороны в числе приглашённых: зампред Госдумы Пётр Толстой, депутат Яна Лантратова, глава Института развития интернета Алексей Гореславский и основатель канала "Царьград" Константин Малофеев.

Тематические блоки

Форум разделён на три смысловые оси: "Развитие", "Государство" и "Общество". Темы — от воспитания патриотизма и технологического суверенитета до ментального здоровья нации и поддержки семьи.

Уточнения

Fox News Channel (Фокс-Ньюс-Чэннел, сокращённо FNC или Fox News) — американский информационный канал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Его первый выход в эфир состоялся 7 октября 1996 года. Канал принадлежит медиаконцерну Fox Corporation Руперта Мёрдока через Fox News Media.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны
Домашние животные
Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны Аудио 
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Кажется вкусно, а на деле путь к онкологии: что лежит в вашей морозилке
Как выглядела типичная поездка на дачу в 1984 году
Вирус, который затаился в каждом втором: это может стоить вашей памяти
Погружение в историю: как рыбацкое прошлое Марцамеми привлекло туристов
Как авокадо и шоколад превращают каждый глоток в наслаждение: вкусное восстановление после тренировки
За кулисами Валентинки: как Уильямс и Гослинг учились ненавидеть друг друга ради роли
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Растяжка как у акробата вам гарантирована: 5 статических упражнений повысят гибкость всего тела
Секрет идеальной сушки: как сохранить волосы здоровыми даже при ежедневной укладке
Деньги, которые работают: Telegram обеспечит прибыль в $720 млн в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.