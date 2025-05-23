Форум "Россия 2050": в Москве раскроют сценарии, как изменится Россия за 25 лет

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Роботы на завтрак, нейроинтерфейсы в школах, удалёнка в метавселенной… Мир стремительно меняется, и зафиксировать вектор этих перемен можно будет уже 9-10 июня на "Форуме будущего 2050". Мероприятие состоится в Москве, на территории образовательного кластера "Ломоносов", и объединит тех, кто не просто наблюдает, а формирует завтрашний день.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум 2050

Что нас ждёт?

Как сообщает "Царьград" главные темы уже известны — это покорение Марса, грядущие войны и трансформация культурного кода. Но они — лишь часть большой картины.

Центральная повестка форума посвящена будущему России: как страна будет развиваться в ближайшие 25 лет, какие вызовы и возможности откроются на этом пути.

Открытием мероприятия станет масштабный аналитический доклад "Россия 2050. Образ будущего".

В нём прозвучат ответы на главные вопросы: что необходимо менять уже сегодня, чтобы к середине века страна вышла на новый уровень, и какой импульс способен запустить этот процесс.

Кому будет интересно?

Среди участников — молодые визионеры, родители будущих поколений, инженеры и художники, создающие образы грядущего.

В рамках форума будет работать "Студия визионеров" — площадка для обсуждения управляемого развития России.

Ожидается участие около 2000 человек очно, а онлайн-аудитория — миллионы. Это событие для всех, кто чувствует в себе силу менять реальность.

Кто выступит?

На сцену выйдут не только российские лидеры мнений — депутаты, топ-менеджеры, эксперты, но и международные гости. Среди них:

Эррол Маск , инженер и отец Илона Маска , из ЮАР

, инженер и отец , из ЮАР Джордж Галлоуэй , британский парламентарий и журналист,

, британский парламентарий и журналист, Эндрю Наполитано , аналитик Fox News,

, аналитик Fox News, Джеффри Сакс, американский экономист и профессор Колумбийского университета.

С российской стороны в числе приглашённых: зампред Госдумы Пётр Толстой, депутат Яна Лантратова, глава Института развития интернета Алексей Гореславский и основатель канала "Царьград" Константин Малофеев.

Тематические блоки

Форум разделён на три смысловые оси: "Развитие", "Государство" и "Общество". Темы — от воспитания патриотизма и технологического суверенитета до ментального здоровья нации и поддержки семьи.

Уточнения

Fox News Channel (Фокс-Ньюс-Чэннел, сокращённо FNC или Fox News) — американский информационный канал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Его первый выход в эфир состоялся 7 октября 1996 года. Канал принадлежит медиаконцерну Fox Corporation Руперта Мёрдока через Fox News Media.

