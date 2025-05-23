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10 минут до катастрофы: как DF-27A изменит баланс сил в Тихом океане

2:03
Наука

Развитие гиперзвуковых ракет стало новым этапом гонки вооружений. Эти снаряды, способные развивать скорость, в пять и более раз превышающую скорость звука, делают традиционные средства ПВО практически бесполезными.

Гиперзвуковая ракета
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Toschläger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гиперзвуковая ракета

Первые рабочие образцы гиперзвуковых вооружений были представлены Россией и Китаем, и именно китайские ракеты сегодня вызывают особую тревогу у аналитиков по вопросам глобальной безопасности.

Одной из потенциальных целей является американская военная база на Гуаме. Этот остров находится всего в 1864 милях от Фучжоу — восточного побережья Китая.

Согласно оценкам экспертов, гиперзвуковая ракета типа DF-27A способна достичь цели на Гуаме менее чем за 10 минут, что делает любую реакцию ПВО практически невозможной.

Если рассматривать более дальние цели, такие как Вашингтон, то здесь в гипотетических сценариях фигурирует другая ракета — DF-7F, гиперзвуковая крылатая модель, потенциально способная пересечь Тихий океан и достигнуть восточного побережья США всего за один час. Для такого удара потребуется запуск из глубины материкового Китая, например, из Пекина.

Однако эксперты подчёркивают, что гиперзвуковое оружие в первую очередь угрожает не городам, а военно-морским целям. Благодаря своей скорости, манёвренности и низкой траектории полёта такие ракеты могут эффективно обходить оборону авианосных групп, что делает их особенно опасными в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Развитие гиперзвуковых технологий поднимает вопросы не только военной стратегии, но и глобального баланса сил. Скорость и непрерывная модернизация этих вооружений делают их мощным инструментом давления и устрашения в международной политике.

Уточнения

Гиперзвуково́е ору́жие — ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Такая ракета сочетает в себе достоинства баллистических и крылатых ракет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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