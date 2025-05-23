Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию

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На расстоянии 124 световых лет от Земли, в атмосфере экзопланеты K2-18b, возможно, обнаружены биологические молекулы. Несмотря на критику, команда исследователей под руководством Никку Мадхусудхана продолжает отстаивать это смелое утверждение. Дебаты, вспыхнувшие после публикации первых данных, не утихают до сих пор.

Фото: Веб-сайт НАСА жизнь вне Земли

Что было найдено и почему это важно

Первоначально учёные заявили об обнаружении молекул диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMD) — соединений, которые на Земле образуются только в результате биологической активности. Это стало поводом для обсуждений: уж слишком сенсационным показалось такое открытие.

Однако Джейк Тейлор из Оксфорда, применив другой статистический подход, не нашёл убедительных признаков присутствия DMS.

В свою очередь, Луис Уэлбанкс из Университета штата Аризона указал на ограниченность набора молекул, участвующих в моделировании. Когда их число увеличили с 20 до 92, следы DMS потеряли статистическую значимость.

Расширенный анализ и новые молекулы

Мадхусудхан не сдался. В новом анализе было рассмотрено 650 молекул, включая более сложные соединения — диэтилсульфид и метилакрилонитрил, происхождение которых не поддаётся простому объяснению.

Некоторые из них не менее хорошо соответствуют спектральным данным, чем DMS.

"Это наиболее полное химическое исследование атмосферы экзопланеты, которое было проведено, новые результаты ещё больше укрепляют позиции DMS, ведь без него трудно объяснить наличие других сложных молекул", — подчёркивает Мадхусудхан.

Скептицизм сохраняется

Однако не все убедились. Уэлбанкс обратил внимание, что DMD, фигурировавший в начальных данных, исчез из новых результатов.

"Это странное упущение, особенно если пересмотр данных не даёт оснований сомневаться в ранних выводах", — отметил он.

Также он критикует методику, в которой все молекулы сравниваются с простой моделью, основанной на метане и CO₂. По его мнению, такой подход искусственно увеличивает значимость выбранных соединений.

Тейлор считает, что, несмотря на строгость нового анализа, "данные всё ещё слишком неопределённы, чтобы говорить о чётком биосигнале".

Уточнения

K2-18 b также EPIC 201912552 b - экзопланета у красного карлика K2-18. Находится на расстоянии 124 световых лет от Солнца. Обращается вокруг материнской звезды за 33 дня и, возможно, содержит в атмосфере воду. Однако, спектроскопические данные допускают, что планета может являться гикеаном.

