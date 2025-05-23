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Тысяча долларов и ни грамма пота: машина, которая перепишет агрономию

2:05
Наука

Как сделать прополку виноградников и ягодников менее трудоёмкой и более точной? Ответ дали в американском стартапе Ground Control Robotics, представив необычного сельскохозяйственного робота, который уже на испытаниях демонстрирует впечатляющие способности.

фермерство
Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
фермерство

Новый взгляд на движение

Робот выглядит как многоножка: его модульная конструкция включает головную часть с датчиками и подвижные "конечности", соединённые тросовой системой.

Такая архитектура позволяет аппарату "скользить" по земле, словно он плывёт. Это не только зрелищно, но и крайне полезно — робот без труда справляется с неровностями поля и не нуждается в сложных вычислениях для навигации.

Там, где тракторам не пройти

Виноградники, черничные поля и другие труднопроходимые участки давно доставляют аграриям хлопоты.

Именно для таких задач и создавался этот робот. Его компактность и маневренность позволяют аккуратно обходить растения и проникать в самые сложные участки, где техника буксует, а ручной труд стоит дорого.

Цена и возможности

Как сообщает "Царьград" при стоимости менее 1000 долларов этот робот становится доступным решением для малых и средних фермерских хозяйств.

Конструкция проста, надёжна, а поддержка не требует специальных навыков. Сейчас устройство тестируется на полях в штате Джорджия.

Что дальше?

Изначально робот создан для борьбы с сорняками. Но на этом разработчики останавливаться не собираются. В будущем устройство сможет:

  • Оценивать состояние растений,
  • Адресно наносить гербициды,
  • Использовать не только механические, но и лазерные методы для удаления сорняков.

Причём этим возможности не ограничиваются. Благодаря универсальной конструкции, технология может использоваться и за пределами сельского хозяйства — например, в условиях стихийных бедствий или военных операций.

Уточнения

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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