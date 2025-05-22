Необычайные изменения в полярных морях: к чему приведёт исчезновение льда

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Таяние морского льда в Арктике и Антарктике запускает скрытые, но масштабные изменения в экосистемах. Одно из наиболее серьёзных последствий связано с водорослями — основой пищевой цепи в приполярных морях.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Эти микроскопические организмы, обитающие под льдом, играют ключевую роль в фотосинтезе, производстве кислорода и поглощении углекислого газа, пишет Экосевер.

Подо льдом водоросли привыкли к рассеянному и разноцветному свету, который фильтруется через толстые пласты льда. Однако с уменьшением площади льда в океане преобладает яркий синий свет, с которым привычные пигменты водорослей не справляются.

Это приводит к снижению их активности и постепенному вытеснению глубоводными видами, менее зависимыми от цветовой структуры освещения.

Этот сдвиг в водорослевом балансе уже отражается на пищевой цепи. Фитопланктон, состоящий из микроводорослей, служит пищей для криля, которым в свою очередь питаются пингвины, киты и другие морские животные.

Мелкие водоросли, благоприятствуемые в новых условиях, хуже подходят для питания крупных морских организмов. Особенно это актуально для южных океанов, где криль предпочитает более крупные виды водорослей.

Кроме того, фитопланктон играет ключевую роль в улавливании CO₂ из атмосферы. Любые изменения в его продуктивности влияют не только на пищевые сети, но и на способность океана регулировать климат.

Изменения, вызванные потеплением и исчезновением льдов, затрагивают не только структуру морской жизни, но и глобальные климатические процессы. Это тревожный сигнал о хрупкости связей в экосистемах и важности сохранения полярных регионов.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

