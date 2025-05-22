10 лишних минут сна, за которые придётся заплатить: чем опасно откладывание будильника

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Просыпаться сразу после сигнала будильника — это не просто рекомендация по самодисциплине, а научно обоснованный совет.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Исследование, проведённое в Бригаме и Женской больнице Массачусетса, охватило данные о сне более чем 21 тысячи человек и показало: откладывание пробуждения вредно для организма. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Выяснилось, что более половины эпизодов сна сопровождались переносами сигнала. Люди в среднем "добавляли" себе по 11 минут сна, а 45% участников делали это более чем на 20 минут.

Особенно часто это происходило в будние дни, с понедельника по пятницу. Женщины чаще использовали функцию повтора сигнала, в то время как мужчины демонстрировали большую дисциплину.

Такая привычка негативно влияет на важнейшую фазу сна — REM-сон, необходимую для укрепления памяти, концентрации и эмоционального равновесия. При постоянных прерываниях цикла мозг не успевает восстановиться, а это снижает умственную продуктивность на протяжении дня.

Исследование также выявило интересные географические различия: чаще всего повторный сигнал будильника использовали жители США, Швеции и Германии. А вот японцы и австралийцы оказались более дисциплинированными и вставали по первому звонку.

Специалисты рекомендуют: ставьте будильник на максимально позднее время, когда действительно нужно вставать, и поднимайтесь с первой попытки. Это позволит сохранить структуру сна и проснуться более отдохнувшими.

В ближайшее время планируются дополнительные исследования, которые должны подтвердить влияние откладывания пробуждения на когнитивные способности и производительность.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

