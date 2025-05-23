Солнечные батареи вместо еды: на что мы действительно меняем землю

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если технология, призванная спасти планету, мешает её накормить? Оказывается, солнечные панели всё чаще занимают земли, на которых раньше выращивали еду — и последствия этого заметны уже сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Площадь с потерянным потенциалом

В 2018 году более 1300 квадратных километров плодородных земель по всему миру оказались покрыты солнечными батареями. На такой площади можно было бы ежегодно производить продукты с четырьмя триллионами килокалорий — этого хватило бы, чтобы прокормить 4,3 миллиона человек.

Где именно проблема

Исследование, проведённое под руководством Сяо Ву из Чжэцзянского университета, показывает: почти четверть всех солнечных панелей (27%) установлены на землях, предназначенных для сельского хозяйства. Основываясь на спутниковых снимках, учёные пришли к выводу, что это уже сказывается на глобальном производстве продовольствия.

Что будет дальше

Если нынешняя тенденция сохранится, к 2050 году потери в производстве еды могут вырасти почти в 16 раз. Но всё не так однозначно.

Не всё так плохо

Авторы работы признают: их расчёты могут быть преувеличены. Они, к примеру, не учитывали, что часть панелей установлена на лугах, где возможен выпас скота. Более того, некоторые фермеры считают, что солнечные батареи и животноводство вполне совместимы. Такая практика уже применяется — овцы пасутся среди панелей, а панели защищают их от жары.

Фермеры не в тревоге

Мартин Фрайли из Nature Friendly Farming Network уверяет: "Реальность такова, что 62% зерна в Великобритании идёт на корм животным. Так что еды для людей от этого не стало бы больше".

Кроме того, развитие технологий может привести к созданию более компактных и менее ресурсоёмких панелей, а повышение урожайности нивелирует потери.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

