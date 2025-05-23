Он понимает с первого раза: новая модель ИИ удивила мир

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

До недавнего времени искусственный интеллект был "узким специалистом" — система могла выполнять строго определённый набор действий. Если задач становилось больше, требовалось переобучение. Это стоило времени, денег и огромных вычислительных мощностей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Новый шаг в развитии ИИ

Лаборатория T-Bank AI Research и Институт AIRI представили миру разработку, которая способна самостоятельно адаптироваться к новым действиям. ИИ-модель Headless-AD — первая в мире система контекстного обучения (In-Context Learning), осваивающая новые задачи на лету, всего по нескольким примерам.

Без вмешательства человека

Что делает Headless-AD по-настоящему уникальной? Она выполняет в 5 раз больше действий, чем предусмотрено при начальной настройке. Причём без помощи людей, без доработок кода и без дополнительных тренировок.

Такой подход открывает дверь к настоящей "гибкости" ИИ.

Где это пригодится

Сфера применения — широчайшая. Вот лишь несколько примеров:

Домашние роботы. Изначально они обучаются базовым действиям, но потом легко подстраиваются под привычки и запросы конкретного человека.

Беспилотники. Система подстроится даже под замену деталей, работающих по новым принципам — например, при установке другого двигателя или шин.

Эксперименты подтвердили

Исследователи сравнили Headless-AD с аналогами в задаче рекомендаций товаров. Конкуренты теряли точность при росте ассортимента и требовали повторного обучения. Headless-AD справилась на ура — рекомендовала в пять раз больше подходящих товаров без падения качества.

В других тестах модель уверенно выполняла произвольные действия в разных комбинациях и объёмах — без дообучения и с сохранением качества.

Наука и сообщество признали

Работа представлена на престижной конференции ICML, а сама модель и данные экспериментов опубликованы на GitHub. Команда T-Bank AI Research активно развивает направления NLP, компьютерного зрения и рекомендательных систем, публикуется на NeurIPS, ACL и других международных площадках.

А ещё они поддерживают молодых исследователей: курируют лаборатории в МФТИ и Omut AI в Центральном университете.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

