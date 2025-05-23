Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить холодильник в аптечку: 5 продуктов, которые держат вирусы на поводке
Советский супермаркет: как выжить между отделом колбас и полкой с банками
Колорадский жук в панике: 5 натуральных способов защиты картофеля, которые реально работают
Чтобы не платить больше: как новые пошлины ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии изменят рынок
Мбаппе или Салах: вот кто займёт второе место в гонке бомбардиров Европы
Актриса Моника Беллуччи получила роль в картине российского режиссёра
Один пшик — и вы уже не пройдёте мимо: ароматы, которые сделают ваше лето особенным
Репа против токсинов: как бабушкин овощ устроил революцию в моём организме
Травма на сцене обернулась серьёзными последствиями: Киркоров в больнице

Он понимает с первого раза: новая модель ИИ удивила мир

2:28
Наука

До недавнего времени искусственный интеллект был "узким специалистом" — система могла выполнять строго определённый набор действий. Если задач становилось больше, требовалось переобучение. Это стоило времени, денег и огромных вычислительных мощностей.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Новый шаг в развитии ИИ

Лаборатория T-Bank AI Research и Институт AIRI представили миру разработку, которая способна самостоятельно адаптироваться к новым действиям. ИИ-модель Headless-AD — первая в мире система контекстного обучения (In-Context Learning), осваивающая новые задачи на лету, всего по нескольким примерам.

Без вмешательства человека

Что делает Headless-AD по-настоящему уникальной? Она выполняет в 5 раз больше действий, чем предусмотрено при начальной настройке. Причём без помощи людей, без доработок кода и без дополнительных тренировок.

Такой подход открывает дверь к настоящей "гибкости" ИИ.

Где это пригодится

Сфера применения — широчайшая. Вот лишь несколько примеров:

  • Домашние роботы. Изначально они обучаются базовым действиям, но потом легко подстраиваются под привычки и запросы конкретного человека.
  • Беспилотники. Система подстроится даже под замену деталей, работающих по новым принципам — например, при установке другого двигателя или шин.

Эксперименты подтвердили

Исследователи сравнили Headless-AD с аналогами в задаче рекомендаций товаров. Конкуренты теряли точность при росте ассортимента и требовали повторного обучения. Headless-AD справилась на ура — рекомендовала в пять раз больше подходящих товаров без падения качества.

В других тестах модель уверенно выполняла произвольные действия в разных комбинациях и объёмах — без дообучения и с сохранением качества.

Наука и сообщество признали

Работа представлена на престижной конференции ICML, а сама модель и данные экспериментов опубликованы на GitHub. Команда T-Bank AI Research активно развивает направления NLP, компьютерного зрения и рекомендательных систем, публикуется на NeurIPS, ACL и других международных площадках.

А ещё они поддерживают молодых исследователей: курируют лаборатории в МФТИ и Omut AI в Центральном университете.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Шоу-бизнес
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым Аудио 
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров Любовь Степушова Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Один пшик — и вы уже не пройдёте мимо: ароматы, которые сделают ваше лето особенным
Репа против токсинов: как бабушкин овощ устроил революцию в моём организме
Травма на сцене обернулась серьёзными последствиями: Киркоров в больнице
Правило одной минуты: как перестать убираться часами и всё равно жить в чистоте
Секрет силы за 20 минут: программа, которую делает сам Арнольд Шварценеггер
10 философских вещей, которые можно было найти в советской авоське
Автогиганты ликуют: ЕС признал Евро-7 признан нереалистичным
Топ причесок на выпускной, которые подойдут даже на короткие волосы
Победитель Евровидения JJ потребовал исключить Израиль, но извинился: меня неправильно поняли
Это место на карте Сицилии рвёт туристические рейтинги — вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.