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Жара больше не страшна: что за эмаль снижает температуру в авто

2:43
Наука

Как уберечь машину от изнуряющего зноя, особенно если парковка под тенью — роскошь? Ответ может быть неожиданным: дело в краске. Причём не в обычной, а в особой, с охлаждающим эффектом.

Автомобиль будущего
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль будущего

Проблема, знакомая каждому водителю

Лето в южных регионах — настоящее испытание для автомобилистов. Под палящим солнцем машина превращается в раскалённую сковороду: кузов обжигает, а в салоне становится нечем дышать. Даже короткое пребывание внутри без кондиционера может закончиться тепловым ударом.

А теперь представьте: пластиковая бутылка, зажигалка или баллончик с аэрозолем — всё это при нагреве может взорваться. И это не преувеличение. Опасность вполне реальна.

Вред не только жаре

Нагрев салона — это ещё и "букет" вредных испарений. Материалы обивки выделяют токсичные вещества, особенно в условиях высоких температур. Запахи клея и пластика — не просто неприятны, но и потенциально вредны для здоровья.

Что предлагает Nissan

Исследователи из инженерного центра Nissan разработали новую автомобильную эмаль, которая отражает солнечные лучи и снижает нагрев машины. В основе лежит принцип radiative cooling — "излучательного охлаждения".

Секрет — в метаматериалах. Это специальный композит из двух типов микрочастиц:

  • Первые — отражают инфракрасное излучение, то самое, которое нагревает кузов.
  • Вторые — формируют электромагнитные волны, отталкивающие тепло от автомобиля обратно в атмосферу.

Испытания уже начались

Новая краска тестируется на фургонах Nissan NV100 в токийском аэропорту Ханэда. Они принадлежат авиакомпании All Nippon Airways. Результаты обнадёживают: кузов стал холоднее на 12°C, а температура в салоне снизилась на 5°C. Меньше жара — меньше нагрузки на кондиционер и двигатель.

Пока есть нюанс

Слой новой эмали — около 120 микрон. Это в шесть раз толще, чем у стандартных автоэмалей. Прежде чем внедрить покрытие массово, инженерам предстоит уменьшить толщину, сохранив охлаждающий эффект.

А что с аналогами?

Охлаждающие краски давно применяются в строительстве — ими покрывают крыши. Но они слишком толстые и белоснежные для автомобилей. В них часто используют диоксид титана, керамику или стеклянные частицы. Такие составы отражают до 98% солнечного света — отличное решение, но не для автоиндустрии.

Уточнения

Зной - сильный жар от раскаленного солнцем воздуха.

Титан (элемент) — химический элемент 4-й группы четвертого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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