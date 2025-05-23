Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе спасает вашу жизнь — но только если пить его в нужное время
Смертельный дуэт: какие лекарства категорически нельзя запивать кофе
У ворот Купянска: армия России серьезно продвинулась по Харьковщине
Меладзе закрыл легендарную ВИА Гру после 25 лет: это было прекрасное время, но ностальгии нет
Секрет стильного образа на работу: 7 деталей, которые всё решают
Перемены в автомобильной империи: что ожидает Stellantis в ближайшее время
Завтрак под контролем: один продукт, который питомец ест с удовольствием — но можно ли?
Трамп перекрывает кислород: ЕС на грани торговой катастрофы
Юлия Пересильд раскрыла секрет преодоления трудностей: что помогает ей двигаться вперёд?

Новый способ усилить металл: отверстия сделали золото в два раза крепче

2:21
Наука

Обычно отверстия в металле — это признак слабости. Но что, если они, наоборот, делают его крепче? Китайские учёные пошли против правил и доказали: наноотверстия — не дефект, а преимущество.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Исследователи создали золото с равномерно распределёнными пустотами. Причём не случайными, а тщательно выверенными: диаметр каждой — около 30 нанометров. Эти отверстия получились после удаления серебра из сплава, а затем металл подвергли сжатию и нагреву до 424,85 °C. Цель — добиться закрытой пористой структуры.

Прочность на уровне фантастики

Чтобы понять, как это повлияло на свойства металла, образцы с разными порами (от 18 до 180 нм) подвергли растяжению. Оказалось, чем мельче отверстия, тем выше прочность. Но и самые "дырявые" куски оказались крепче обычного золота.

Предел текучести у обработанных образцов вырос почти на 107%, а соотношение прочности к весу — на 118%, при добавлении всего 5% пустот.

Более того, крупные поры иногда повышали и пластичность — то есть металл не просто стал сильнее, но и лучше деформировался без разрушения.

Почему это работает

Обычные пористые металлы хрупкие — трещины легко распространяются из-за неравномерности структуры. В этом случае пустоты распределены чётко и равномерно, напряжение не концентрируется в одном месте. Это и стало ключом к успеху.

Наилучшее сочетание прочности и пластичности достигается при диаметре пор от 101 до 102 нм. Это своего рода золотая середина, при которой материал сохраняет гибкость и получает максимум прочности.

Будущее — за перфорированными металлами

Учёные называют новую технологию созданием компонентов с нулевой массой. Отверстия облегчают металл до 10%, но при этом улучшают его характеристики.

В перспективе такое "дырявое" золото может найти применение в электронике — например, для улучшения контактов. В планах также — адаптация метода для меди, более дешёвой и распространённой.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Как выбрать лосось, который полезен, вкусен и без антибиотиков
Дерево из эпохи динозавров дало плоды в обычном британском саду
Денег нет, но вы держитесь: автопроизводители отказываются от электромобилей
Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать
Самые продолжительные речные маршруты Советского Союза
Тайны советского неба: самолёты-легенды и их секретные миссии
В поисках идеального уикенда: откройте для себя сокровища Венето в горах Италии
Максим Фадеев о разочаровании: как группа Serebro не оправдала ожидания продюсера
ЕС надеется на лобстеров, чтобы добиться расположения Трампа
Почему молодёжи не стоит вкладываться в жильё: мнение эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.