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Крошечная батарейка, которая может работать десятилетиями — её уже испытали

1:51
Наука

Что, если бы существовала батарейка, способная работать десятилетиями без подзарядки — и при этом выдерживать экстремальные нагрузки? Китайские инженеры утверждают: они сделали это реальностью.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Энергия из радиоактивного распада

Исследователи под руководством Шуао Вана из Университета Сучжоу разработали крошечную ядерную батарейку. В её основе — америций, элемент, остающийся после переработки ядерного топлива. Он выделяет мощные альфа-частицы, которые учёные встроили в полимерный кристалл. Тот начал светиться устойчивым зелёным светом.

Мини-кристалл и фотопреобразователь

Дальше — ещё интереснее. Свет от кристалла попадает на сверхтонкий фотопреобразователь, превращающий его в электричество. Вся система заключена в прочную кварцевую капсулу — размером всего в пару миллиметров.

Прорывная эффективность

Батарейка выдержала 200 часов непрерывных испытаний, стабильно генерируя электричество. И всё это — при минимальных объёмах радиоактивного вещества. По словам разработчиков, их устройство оказалось в 8000 раз эффективнее старых бета-вольтаических моделей.

Почему это важно

Подобные технологии раньше уже применялись — в космосе, медицине, даже в маяках на севере. Но их мощность была слишком низкой. Альфа-батарейки мощнее, но слишком дорогие. Китайцам удалось найти "золотую середину": высокую эффективность по разумной цене.

Перспективы

Такие батарейки могут стать идеальным решением для сенсоров в экстремальных условиях — в космосе, под водой, в медицине и даже в обороне. Главное — им не нужны замены и подзарядка десятилетиями.

Уточнения

Батарея (фр batterie; уменьшительно — батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов.

Амери́ций (химический символ — Am, от лат. Americium) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 95.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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