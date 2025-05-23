Технология из природы: как уникальный зверёк изменил инженерию

Как робот может почувствовать приближающийся объект, даже не касаясь его? Ответ может показаться неожиданным: вдохновение пришло от одного из самых необычных животных на планете — утконоса.
Утконос давно привлек внимание ученых своей уникальной двойной сенсорной системой. Несмотря на слабое зрение и отсутствие обоняния под водой — глаза и ноздри закрываются перепонками — он отлично ориентируется в пространстве. Всё дело в способности улавливать электрические и механические сигналы — это и стало ключом к созданию новой технологии.
Китайские инженеры разработали мультирецепторную кожу, которая способна не только точно распознавать прикосновения, но и "видеть" объекты издалека. В её основе — два принципа: контактная электризация (заряд возникает при касании) и электростатическая индукция (считывание полей на расстоянии).
Чтобы усилить восприятие, в эластомерную основу добавлены наночастицы титаната стронция, а также слой серебряных нанопроводов, играющих роль электродов. Конструкция из PTFE и PDMS делает материал гибким и защищенным.
Для анализа поступающей информации была интегрирована система обработки данных на основе глубокого обучения. Это позволило достичь феноменальной точности — 99,56% при определении различных материалов. Например:
Мультирецепторная кожа открывает путь к новому поколению сенсоров для роботов, протезов и тактильных устройств. Она даст машинам возможность реагировать на окружающий мир без прямого контакта — как это делает утконос.
Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.
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