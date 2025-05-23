МРТ раскрывает тайну клубня: вот что теперь можно увидеть внутри растения

Что, если бы мы могли заглянуть внутрь плода или клубня — и увидеть, как по тканям перемещаются сахара и аминокислоты? Теперь это возможно.
Международная команда учёных разработала новую методику МРТ, созданную специально для изучения живых растений. Этот подход позволяет неинвазивно отслеживать движение метаболитов — сахаров и аминокислот — в таких органах, как семена, корни, клубни и плоды.
Особую ценность метод представляет для исследования сельскохозяйственных культур: кукурузы, ячменя, гороха, картофеля, сахарной свеклы и тростника. Учёные теперь могут наблюдать метаболизм растений в режиме реального времени — без необходимости разрушать образцы или вводить в них маркеры.
В традиционной ЯМР-томографии акцент делается на сигналы от протонов воды или жиров. Но концентрация протонов в метаболитах значительно ниже, и сигналы от воды "заглушают” то, что нужно учёным.
Метод CEST (chemical exchange saturation transfer) решил эту проблему. Он передаёт магнетизацию от метаболитов к воде и позволяет регистрировать снижение сигнала — а значит, "видеть” нужные молекулы.
Метод способен:
"Мы впервые получили динамическую карту сахаров и аминокислот в растущих семенах", — подчёркивают разработчики. Это даёт селекционерам данные о том, как и когда формируются питательные вещества в органах-коллекторах.
Теперь возможно проследить, как растения реагируют на изменения среды на уровне обмена веществ — и связать это с их строением. Это открывает путь к более точному прогнозированию урожайности и адаптивности культур.
Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.
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