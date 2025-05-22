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Спите мало? Креатин может повысить мозговую активность — вот что показывают исследования

1:09
Наука

Исследования показывают, что креатин, известный как добавка для увеличения мышечной массы и силы, также может улучшать когнитивные функции, особенно в условиях недостатка сна.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

В одном из экспериментов 15 участников, которые не спали ночью, прошли серию когнитивных тестов после приема 20 граммов креатина. Результаты показали, что улучшение когнитивной производительности достигало пика через 4 часа и сохранялось до 9 часов.

Креатин естественным образом накапливается в скелетных мышцах, но в мозге его меньше. Увеличение его уровня в мозге может помочь смягчить негативные последствия недосыпа. Однако, несмотря на положительные результаты, дозировка в 20 граммов в день считается высокой и может вызывать побочные эффекты, такие как расстройства пищеварения и нагрузку на почки и печень.

Исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы, и рекомендовали проконсультироваться с профессионалом перед началом приема креатина, пишет olhardigital.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Креатин чаще всего используется для повышения эффективности физических нагрузок и увеличения мышечной массы у спортсменов и пожилых людей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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