В каком случае будильник может уничтожать мозг? Не откладывайте на 5 минут

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Почти каждый второй человек любит откладывать будильник на 5-10 минут. Так вот, учёные выяснили, что это плохо влияет на мозг.

Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain часы, будильник, кофе

Такие прерывистые пробуждения могут нарушать ключевые фазы сна и менять сердечный ритм.

Ученые проанализировали данные 21 тысячи человек.

Оказалось, что:

57% включали хотя бы один повтор будильника;

45% регулярно откладывали подъём после будильника;

В лабораторных условиях участники с привычкой откладывать будильник показали более высокую частоту сердцебиения и другую фазовую структуру сна утром, пишет KP. RU.

Особенно у людей, которые откладывают будильник, снижалось качество REM-сна. Это фаза "быстрого движения глаз", во время которой человек видит яркие сны и активно восстанавливается мозг.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует людям, которые любят откладывать будильник, ложиться спать не позднее 23.00 и спать около 7-8 часов в сутки.

Уточнения

Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

