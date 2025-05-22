В каком случае будильник может уничтожать мозг? Не откладывайте на 5 минут

Почти каждый второй человек любит откладывать будильник на 5-10 минут. Так вот, учёные выяснили, что это плохо влияет на мозг.
Такие прерывистые пробуждения могут нарушать ключевые фазы сна и менять сердечный ритм.
Ученые проанализировали данные 21 тысячи человек.
Оказалось, что:
В лабораторных условиях участники с привычкой откладывать будильник показали более высокую частоту сердцебиения и другую фазовую структуру сна утром, пишет KP. RU.
Особенно у людей, которые откладывают будильник, снижалось качество REM-сна. Это фаза "быстрого движения глаз", во время которой человек видит яркие сны и активно восстанавливается мозг.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует людям, которые любят откладывать будильник, ложиться спать не позднее 23.00 и спать около 7-8 часов в сутки.
Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.
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