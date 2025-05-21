Нейросуд на Госуслугах: ИИ начнёт разбирать простые судебные дела

В Госдуме считают, что искусственный интеллект на портале "Госуслуги" поможет разбирать простые судебные дела без необходимости приходить в суд.
В других государствах уже пробуют похожие технологии в судебной практике, но полностью заменить судей роботы не могут из-за отсутствия человеческих качеств, например, сострадания, сообщает KP. RU.
В России же нейросеть хотят использовать для простых дел.
Нейросуд будет онлайн через "Госуслуги”. А решения роботов всегда можно будет обжаловать в обычном суде.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.