Нейросуд на Госуслугах: ИИ начнёт разбирать простые судебные дела

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В Госдуме считают, что искусственный интеллект на портале "Госуслуги" поможет разбирать простые судебные дела без необходимости приходить в суд.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

В других государствах уже пробуют похожие технологии в судебной практике, но полностью заменить судей роботы не могут из-за отсутствия человеческих качеств, например, сострадания, сообщает KP. RU.

В России же нейросеть хотят использовать для простых дел.

Нейросуд будет онлайн через "Госуслуги”. А решения роботов всегда можно будет обжаловать в обычном суде.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

