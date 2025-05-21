Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти юбки визуально убирают несколько килограммов — откройте для себя модные хитрости
Чистая энергия на горизонте: что скрывает новый успех термоядерного синтеза
Судьбоносная встреча в воздухе: записка от пилота превратилась в роман
Необычные сочетания: что добавить к салату с крабовыми палочками для взрывного вкуса — экспериментируйте
Вот и настал тот день: Шаляпин подал объявление о поиске работы после отдыха на Бали
Эффективный способ ухода за томатами: йод в сочетании с молоком
Зелень в пластике — удобство или опасность? Рассказываем, что обнаружили в салатах
Короткие и практичные тренировки: японский секрет идеального тела за 4 минуты в день
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас

Нейросуд на Госуслугах: ИИ начнёт разбирать простые судебные дела

0:36
Наука

В Госдуме считают, что искусственный интеллект на портале "Госуслуги" поможет разбирать простые судебные дела без необходимости приходить в суд.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

В других государствах уже пробуют похожие технологии в судебной практике, но полностью заменить судей роботы не могут из-за отсутствия человеческих качеств, например, сострадания, сообщает KP. RU.

В России же нейросеть хотят использовать для простых дел.

Нейросуд будет онлайн через "Госуслуги”. А решения роботов всегда можно будет обжаловать в обычном суде.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Эффективный способ ухода за томатами: йод в сочетании с молоком
Зелень в пластике — удобство или опасность? Рассказываем, что обнаружили в салатах
Короткие и практичные тренировки: японский секрет идеального тела за 4 минуты в день
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Этот режим кондиционера экономит до 30% энергии — но о нём никто не вспоминает
Нейросуд на Госуслугах: ИИ начнёт разбирать простые судебные дела
Диагностика кожи дома: как узнать, чего ей не хватает, и подобрать нужные средства
Многодетные семьи в ожидании: новая мера поддержки ипотечного кредитования может удвоить выплату
Посетители Земляничных полей в Нью-Йорке в шоке: почему вырубили деревья у знаменитой мозаики IMAGINE
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.