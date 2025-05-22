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Мощный генератор из Нигерии: как он изменит представление о возобновляемых источниках энергии

3:11
Наука

В условиях постоянных перебоев с электроснабжением в Нигерии на выставке Maker Faire Africa в Лагосе было представлено необычное изобретение.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by mararie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лаборатория

Четверо подростков — Дуро-Айна Адебола, Акинделе Абиола, Фалеке Олуватойин и Белло Эниола — разработали генератор, использующий мочу в качестве топлива. Один литр мочи способен обеспечить до шести часов работы генератора.

Этот проект, представленный на ежегодном мероприятии, посвященном африканским инновациям, вызвал значительный интерес благодаря своему потенциальному влиянию на общество. В регионе, где генераторы играют важную роль в преодолении частых отключений электроэнергии, это изобретение предлагает новый взгляд на возобновляемые источники энергии.

Генератор, созданный ученицами, работает на основе химического процесса, состоящего из нескольких этапов:

Сбор мочи: жидкость помещается в электролитическую ячейку, где происходит разделение водорода.
Фильтрация: Выделенный водород проходит через водяной фильтр для повышения чистоты.

Временное хранение: очищенный газ переносится в цилиндр, аналогичный тем, что используются для барбекю-грилей.

Сушка газа: водород пропускается через контейнер с жидкой бурой, природным минералом, используемым в моющих средствах, для удаления остаточной влаги.

Производство энергии: обработанный водород направляется в генератор, который вырабатывает электричество.

Для обеспечения безопасности всей системы девушки установили односторонние клапаны, предотвращающие риск взрыва, связанный с работой с водородом.

Несмотря на то, что проект имеет большое символическое значение, его энергоэффективность пока ограничена. Профессор Джерардин Ботте, эксперт в области химической и биомолекулярной инженерии из Университета Огайо, отмечает, что на данный момент процесс потребляет больше энергии, чем производит.

Тем не менее, она подчеркивает образовательную и экспериментальную ценность изобретения: "Несмотря на отрицательный энергетический баланс, девушки заслуживают признания за свою целеустремленность и изобретательность".

Профессор Ботте также работает над аналогичным проектом в академической и промышленной сферах. Она основала компанию E3 Clean Technologies для разработки масштабной системы очистки сточных вод путем электролиза мочевины, из которой водород получается в качестве побочного продукта. Эта технология уже проходит испытания на военных базах США, где она преобразует мочу в питьевую воду и электричество, объединяя две жизненно важные потребности в удаленных районах: доступ к воде и топливу.

Идея нигерийских девушек отражает видение устойчивого энергетического будущего. Хотя система еще далека от промышленного применения, она предлагает новый подход к децентрализованному производству энергии, пишет greenme.

Уточнения

Генера́тор (лат. generator «производитель») — многозначный термин. Изначально это было устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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