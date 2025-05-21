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Микроскопический вызов: новая бактерия на космической станции заинтересовала учёных

2:49
Наука

Анализ образцов, взятых на борту китайской космической станции "Тяньгун", выявил присутствие ранее неизвестной на Земле бактерии.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Особенностью этой бактерии является её потенциальная способность выживать в экстремальных условиях на высоте сотен километров над планетой.

Исследователи из группы космической биотехнологии "Шэньчжоу" и Пекинского института проектирования космических аппаратов, назвавшие новый вид Niallia tiangongensis в честь станции, подчеркивают необходимость изучения подобных микроорганизмов для обеспечения безопасности здоровья космонавтов и сохранения работоспособности космической техники в ходе длительных миссий.

Образцы были собраны в обитаемом отсеке станции в мае 2023 года экипажем "Шэньчжоу-15" в рамках программы "Микробиом обитаемой зоны китайской космической станции". Последующие исследования показали, что микрофлора космической станции отличается от микрофлоры Международной космической станции как по составу, так и по функциональным характеристикам.

Новый вид, вероятно, является близким родственником известного штамма Niallia circulans — палочковидной почвенной бактерии, недавно выделенной в отдельный род. Как и виды Bacillus, N. circulans и космические родственники способны образовывать устойчивые споры для выживания в неблагоприятных условиях. Пока не установлено, развился ли N. tiangongensis на станции или был занесен в виде спор, сохранив при этом свои уникальные характеристики.

Анализ генов и функций бактерии показал ее способность расщеплять желатин для получения азота и углерода, что может быть полезно для образования защитной биопленки в стрессовых условиях. При этом она, по-видимому, утратила способность использовать другие энергетически богатые вещества.

Это свидетельствует о разнообразии рода Niallia и о способности бактерий адаптироваться к условиям космической среды. Исследования "чистых комнат" NASA, использовавшихся для подготовки к миссии "Марс Феникс", выявили множество новых видов микробов с генами, обеспечивающими устойчивость к токсичным веществам и восстановление ДНК.

Понимание этих микроорганизмов необходимо для борьбы с ними. Важно прогнозировать адаптацию микробов к жизни в космосе, чтобы обеспечить безопасность космических миссий. Хотя угроза Niallia tiangongensis для здоровья космонавтов пока не определена, потенциальные риски от космических микробов являются серьезной проблемой, особенно в свете будущих миссий на Луну и за её пределы, пишет sciencealert.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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