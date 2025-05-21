Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа
Правильное время ужина помогает худеть даже без диет
Криптовалюта рвётся ввысь: биткоин обновил абсолютный максимум
Долговечный базилик: как правильно собирать листья и сохранять его жизненную силу
Нос, который спасает жизни: как собака может распознать болезнь раньше врача
Финал отчаянных: более жалких соперников в битве за трофей Европа не помнит
Дизель сдулся? Вот почему мотор вдруг теряет тягу и как это остановить
Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его
Незаменимые советы по кухне: вы будете использовать минимум девять из десяти

Ранняя диагностика деменции: почему ИИ стал незаменимым помощником врачей

2:35
Наука

По оценкам, около 50 миллионов людей по всему миру страдают деменцией, однако фактическое число может быть значительно больше.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ученый

Медицинские специалисты сталкиваются с двумя серьезными проблемами: неполнотой медицинской документации и сложностью обработки больших объемов информации. Зачастую врачи упускают из виду начальные признаки деменции, поскольку их легко спутать с обычной усталостью или признаками старения. Персонализированный подход к лечению также затрудняет выявление общих закономерностей, пишет "Царьград".

В ходе исследований ученые проанализировали электронные медицинские карты 60 тысяч пациентов, объединив структурированные данные, такие как возраст, принимаемые лекарства и частоту госпитализаций, с текстовыми заметками врачей. Искусственный интеллект, обученный на этой информации, смог выявить скрытые признаки деменции задолго до постановки официального диагноза. Например, анализируя повторяющиеся жалобы на проблемы с памятью, изменения в поведении или частое обращение за помощью, алгоритм с точностью до 85% предупреждает о возможном риске развития деменции.

Своевременная диагностика деменции играет ключевую роль в замедлении прогрессирования заболевания. В настоящее время большинство пациентов обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях, когда эффективность лечения снижается. Искусственный интеллект не только ускоряет процесс анализа данных, но и способен обнаруживать закономерности, которые могут быть незаметны для человеческого глаза. Например, он может установить связь между увеличением числа визитов к кардиологу и началом когнитивных нарушений или выявить риск развития деменции у пациентов, принимающих определенные комбинации лекарственных препаратов.

"Раньше мы тратили месяцы на рутинный сбор информации. Теперь ИИ делает это за минуты, — комментирует доктор Анна Кузнецова, участник исследования. — Это не замена врачу, а инструмент, который освобождает время для персонализированной помощи".

Планируется, что данная технология будет интегрирована в медицинские системы Европы и США к 2025 году. Это особенно актуально для стран со стареющим населением, таких как Япония и Германия, где каждый третий человек старше 80 лет подвержен риску развития деменции.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Авокадо стал вкуснее, чем тост с лососем: нужно всего одно дополнение
Еда и рецепты
Авокадо стал вкуснее, чем тост с лососем: нужно всего одно дополнение Аудио 
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Густой, пряный, весенний: овощной паштет, после которого завтрак не будет прежним
Нежность за решёткой: что толкает женщин к переписке с преступниками
Спартак на грани провала: смогут ли они вырваться в борьбе за третье место
Кошка начнёт доверять вам за 3 секунды — но только если сделаете это глазами
Мотоциклист в бессознательном состоянии — ни в коем случае не делайте этого
Возраст не повод отказываться от стиля: 4 стрижки, которые скрывают годы
Туристы нашли в лесу странную коробку: клад с балканскими монетами всполошил целый регион Чехии
Удивительное оливковое масло с запахом томатов и розмарина из Италии, Сорренто — что за ним стоит
Зубные щётки с ИИ: стоит ли переплачивать за разговорчивый гаджет?
Покорите тропики у себя в саду: выращивание гвоздики с нуля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.