Ранняя диагностика деменции: почему ИИ стал незаменимым помощником врачей

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

По оценкам, около 50 миллионов людей по всему миру страдают деменцией, однако фактическое число может быть значительно больше.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ученый

Медицинские специалисты сталкиваются с двумя серьезными проблемами: неполнотой медицинской документации и сложностью обработки больших объемов информации. Зачастую врачи упускают из виду начальные признаки деменции, поскольку их легко спутать с обычной усталостью или признаками старения. Персонализированный подход к лечению также затрудняет выявление общих закономерностей, пишет "Царьград".

В ходе исследований ученые проанализировали электронные медицинские карты 60 тысяч пациентов, объединив структурированные данные, такие как возраст, принимаемые лекарства и частоту госпитализаций, с текстовыми заметками врачей. Искусственный интеллект, обученный на этой информации, смог выявить скрытые признаки деменции задолго до постановки официального диагноза. Например, анализируя повторяющиеся жалобы на проблемы с памятью, изменения в поведении или частое обращение за помощью, алгоритм с точностью до 85% предупреждает о возможном риске развития деменции.

Своевременная диагностика деменции играет ключевую роль в замедлении прогрессирования заболевания. В настоящее время большинство пациентов обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях, когда эффективность лечения снижается. Искусственный интеллект не только ускоряет процесс анализа данных, но и способен обнаруживать закономерности, которые могут быть незаметны для человеческого глаза. Например, он может установить связь между увеличением числа визитов к кардиологу и началом когнитивных нарушений или выявить риск развития деменции у пациентов, принимающих определенные комбинации лекарственных препаратов.

"Раньше мы тратили месяцы на рутинный сбор информации. Теперь ИИ делает это за минуты, — комментирует доктор Анна Кузнецова, участник исследования. — Это не замена врачу, а инструмент, который освобождает время для персонализированной помощи".

Планируется, что данная технология будет интегрирована в медицинские системы Европы и США к 2025 году. Это особенно актуально для стран со стареющим населением, таких как Япония и Германия, где каждый третий человек старше 80 лет подвержен риску развития деменции.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

