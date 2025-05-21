Эволюция или деградация? Почему человечество теряет ключевые качества для выживания

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Конрад Лоренц, знаменитый австрийский биолог, удостоенный Нобелевской премии, когда-то проанализировал развитие цивилизации.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания друзей

В первобытных условиях, например, в пещерах, агрессивные, безответственные и безразличные к окружающим люди имели меньше шансов на выживание. И, как следствие, их гены редко передавались следующим поколениям. Их могли изгнать из племени, а в одиночку выжить было крайне сложно.

Напротив, те, кто делился пищей, помогал раненым и проявлял осторожность, выживали и имели больше потомства. Альтруизм, честность и чувство ответственности были не просто абстрактными понятиями, а ключевыми факторами эволюционного успеха.

Современное ослабление естественного отбора приводит к постепенной утрате качеств, жизненно важных для сохранения вида: альтруизма, ответственности и порядочности. Лоренц выражал обеспокоенность по поводу увеличения "асоциальных" генов. Увеличивается и количество людей, которые в прошлом не смогли бы выжить в человеческом обществе.

Современная медицина, социальная поддержка и наша гуманность спасают тех, кто ранее не имел бы возможности передать свои гены, уходя из жизни естественным путем.

Исследование в Исландии выявило тревожную тенденцию: образованные и успешные люди, как правило, имеют меньше детей, чем менее успешные. Это ведет к постепенному сокращению частоты "полезных" аллелей, пишет "Популярная наука".

Лоренц не призывал к возврату в каменный век. Однако он серьезно задавался вопросом, не утратим ли мы те качества, которые сделали нас людьми?

Уточнения

Алле́ли (от греч. ἀλλήλων — друг друга, взаимно; сокр. от аллеломорфы) — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом, определяют направление развития конкретного признака. В диплоидном организме может быть два одинаковых аллеля одного гена, в этом случае организм называется гомозиготным, или два разных, что приводит к гетерозиготному организму.



