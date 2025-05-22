Луна застыла в сиянии, Солнце исчезло в тени: космос показал своё другое лицо

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В марте 2025 года НАСА запустило миссию PUNCH, цель которой — разгадать тайны солнечного ветра. И вот первые снимки с её борта уже успели вызвать настоящий трепет: сочетание искажённого света, звёздных скоплений и зловещих ореолов создало поистине космическую мистику.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственное солнце

Когда Солнце прячется, но всё равно светит

Камера с узким углом обзора (NFI), установленная на одном из четырёх спутников PUNCH, передала необычный кадр. В его центре — заслон, призванный скрыть яркий диск Солнца и позволить рассмотреть корону. Но в этот раз заслон сместился, и свет прорвался внутрь, создав светящиеся кольца и ореолы. Внутри них — Луна, полностью освещённая отражённым от Земли светом. Картина напоминает солнечное затмение, но с изломанными и неземными линиями.

"Мы едва ли можем представить такое даже в научной фантастике", — отмечают учёные.

Радужные звёзды и зодиакальный свет

Остальные камеры — WFI (широкоугольные) — показали звёзды и межзвёздную пыль в новом свете, буквально. Приборы фиксируют поляризацию — ориентацию световых волн после рассеяния. Именно она придаёт изображениям фантастическую окраску.

На снимках WFI-2 видны Плеяды, рассыпанные справа, и Гиады — V-образное скопление левее. Яркие радужные оттенки — результат взаимодействия солнечного света с межпланетной пылью. Это и есть зодиакальный свет, который в ясную ночь можно заметить и с Земли, но спутники видят его с невиданной детализацией.

WFI-1 и WFI-3 дополнили картину — на их изображениях зодиакальный свет поднимается вверх под разными углами. Астрономы разглядели в кадрах даже Кассиопею — одно из самых известных звёздных созвездий северного полушария.

Начало большого исследования

По словам NASA, все приборы функционируют штатно. Сейчас команда приступила к калибровке, и в ближайшее время миссия начнёт полноценное наблюдение.

И пусть кадры с "ошибками" в выравнивании получились случайно, именно они стали самыми зрелищными. Такие изображения не просто будоражат воображение — они уже помогают понять, как Солнце создаёт солнечный ветер, формирующий защитный "пузырь" нашей Солнечной системы в галактике.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

