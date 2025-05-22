Адская сестра Земли подаёт признаки жизни: что проснулось в недрах Венеры

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В течение десятилетий Венеру считали "мёртвой" планетой с точки зрения геологии — миром, закованным в застывшую каменную оболочку. Однако новое исследование, основанное на повторном анализе данных, полученных ещё в 1990-х годах миссией Магеллан, кардинально меняет эту картину. Ученые обнаружили признаки того, что в глубинах Венеры всё ещё бурлит жизнь: из недр поднимаются потоки раскалённой породы, формируя гигантские кольцеобразные структуры — короны.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Геологический сюрприз спустя 30 лет

Авторы исследования, опубликованного 14 мая в Science Advances, заявили: по меньшей мере 52 из 75 корон на поверхности Венеры находятся над так называемыми мантийными плюмами — потоками горячего материала, который прорывается сквозь литосферу. Такие процессы говорят о том, что кора Венеры продолжает меняться.

"Мы едва могли поверить своим глазам, когда наши модели совпали с реальными данными с орбиты", — отметил исследователь NASA Гаэль Касчиоли.

Это означает, что внутренние процессы на Венере могут быть схожи с земными, несмотря на отсутствие тектоники плит, которая активно формирует поверхность нашей планеты.

Тонкая кора — ключ к вулканической активности

Новое моделирование показало: в некоторых регионах Венеры толщина коры может быть менее 65 км. Такой тонкий слой при высоких температурах способен раскалываться или даже плавиться, позволяя материалу из мантии выходить наружу и менять рельеф планеты.

"Разрушение коры может возвращать воду и другие вещества в недра Венеры, способствуя вулканической активности и влияя на атмосферу", — отмечает планетолог NASA Джастин Филиберто.

Переворот в понимании геологии Венеры

Исследование даёт пищу для размышлений не только о настоящем Венеры, но и о её прошлом — возможно, в далёком прошлом планета была геологически активной и даже имела условия, пригодные для жизни.

"Такие процессы могли происходить и на ранней Земле. Это помогает нам лучше понять, как формировались скалистые планеты", — добавляет Анна Гюльчер из Бернского университета.

Впереди — десятилетие открытий

Предстоящие миссии — VERITAS, DAVINCI (NASA) и EnVision (ЕКА) — обещают новую эпоху в изучении Венеры. Они обеспечат высокоточное картографирование поверхности и анализ химического состава, что даст возможность проверить текущие гипотезы и, возможно, навсегда изменить представление о "сестре" Земли.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

