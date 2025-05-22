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Им достанется не планета, а выжженная земля: что грозит тем, кто родился после 2020

3:03
Наука

Дети, рожденные сегодня, унаследуют климатическую реальность, которую их родители даже не могли себе представить. Новое исследование, опубликованное в Nature, показало, что экстремальные погодные явления — от засух и неурожаев до разрушительных наводнений и аномальной жары — станут их повседневностью.

Конец света
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конец света

Поколенческий разрыв в климатических рисках

Исследование установило: дети, родившиеся в 2020 году, испытают в 2-7 раз больше климатических катастроф, чем те, кто появился на свет в 1960 году. И это — при условии, что потепление ограничится нынешними прогнозами, достигнув 2,7 °C к 2100 году. При сценарии с потеплением до 3,5 °C, 92% сегодняшних пятилеток за свою жизнь столкнутся с экстремальной жарой, 29% — с неурожаями, а 14% — с наводнениями.

"Если потепление ограничится 1,5 °C, около половины молодого поколения всё равно будет жить в условиях рекордной жары. При 3,5 °C — почти каждый ребёнок столкнётся с этим", — отметил физик Люк Грант из Канадского центра климатического моделирования.

Социальное неравенство усиливает климатическую уязвимость

Наибольший удар придётся по детям из тропических регионов и бедных семей. При сохранении нынешней климатической политики 92% бедных детей будут подвержены тяжёлым последствиям глобального потепления против 79% более обеспеченных. Исследователи подчеркнули: воздействие распределяется несправедливо — по географии, доходу и даже возрасту.

"Жить в беспрецедентных условиях — это значит попасть в ситуацию, которая раньше случалась с шансом 1 на 10 000", — пояснил Грант.

Опасности будущего — больше, чем жара

Помимо жары, исследование фиксирует резкий рост рисков неурожая, лесных пожаров, циклонов и засух. Особенно пострадают регионы Южной Америки, Африки к югу от Сахары, США и Восточная Азия.

И это — только часть картины. Учёные не учитывали в моделях такие долгосрочные последствия, как войны за ресурсы, миграционные кризисы или рост смертности от голода и болезней. Но уже сейчас ясно: цена бездействия будет катастрофической.

Последний шанс для перемен

Авторы подчёркивают, что у человечества ещё есть шанс изменить траекторию. Сокращение выбросов, переход к "зелёной" энергетике и климатическая справедливость между поколениями — не просто цели, а необходимые меры для спасения будущего.

"Игнорировать неравенство между поколениями — значит ставить под угрозу наших детей", — написали в сопроводительной статье климатологи из Болонского университета.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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