Массированная атака без участия человека: технологии Пекина выходят на новый уровень

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Уже в июне китайская армия может начать испытания нового высокотехнологичного беспилотника под названием Csiu Tien — устройства, способного совершить прорыв в тактике подавления систем противовоздушной обороны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit беспилотники, Китай

Летящий носитель с армией дронов

Главная особенность аппарата — возможность транспортировки до 100 малых дронов, которые могут выполнять атаки методом самоуничтожения. Такой подход перегружает ПВО противника, снижая её эффективность.

Csiu Tien был впервые представлен в ноябре 2024 года. Беспилотник весом 16 тонн имеет размах крыла 25 метров, поднимается на высоту до 15 000 метров и способен преодолевать расстояние до 7000 км, что ставит его в один ряд с крупными стратегическими БПЛА.

Многофункциональность на переднем крае

Устройство проектируется для выполнения широкого спектра задач:

радиоэлектронная борьба

воздушная разведка

наблюдение и рекогносцировка

морской патруль

охрана границ

ликвидация последствий стихийных бедствий

чрезвычайные миссии

Государственное телевидение уже подтвердило предстоящие испытания, что говорит о серьёзности намерений Пекина. Ожидается, что первый полёт может состояться уже в конце июня.

Ответ на американское превосходство?

Csiu Tien сравнивают с американскими аналогами. Например, RQ-4 Global Hawk обладает большей высотой полёта (до 18 000 метров), но используется в основном для разведки.

А MQ-9 Reaper, хотя и ударный дрон, уступает китайской разработке по массе и дальности: его взлётный вес — всего 5 тонн.

Китайское устройство, хоть пока и не превосходит по всем параметрам западные аналоги, представляет собой явную попытку сократить технологическое отставание и предложить более универсальную платформу.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту, могут обладать разной степенью автономности от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.



RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Первый полёт совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии.

