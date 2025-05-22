Революция начинается под землёй: под нашими ногами — источник энергии на 170 000 лет

Мир стоит на пороге энергетической революции. Учёные из Оксфорда, Дарема и Торонто сделали сенсационное открытие: в земной коре скрыты практически неисчерпаемые запасы природного водорода. По предварительным оценкам, этого ресурса хватит на 170 000 лет чистой энергии — и без вредных выбросов в атмосферу.
В отличие от традиционного "серого" водорода, который получают путём переработки природного газа и который сопровождается выбросами CO₂, природный водород образуется самопроизвольно — благодаря геохимическим реакциям между железосодержащими породами и водой.
Это делает его максимально экологичным источником.
"Впервые создана карта геологических условий, способствующих накоплению водорода", — рассказал профессор Крис Баллентайн из Оксфорда.
Он возглавил исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.
Его коллега, профессор Барбара Шервуд Лоллар из Торонто, подчеркнула важность избегать зон, где водород "съедают" подземные бактерии.
Наиболее поразительно, что эти запасы залегают не только глубоко в недрах, но и в более доступных пластах земной коры. Это упрощает потенциальную добычу.
Гималаи, Альпы, Канадский щит — эти и другие регионы мира уже показали высокую концентрацию водорода.
Как минимум 30 американских штатов обладают перспективными зонами, что открывает путь к справедливому распределению энергии и снижает геополитическую напряжённость.
"У нас уже есть весь необходимый технологический опыт — тот же, что использовался для разведки нефти и газа", — говорят исследователи.
Это означает, что добыча может быть не только устойчивой, но и рентабельной уже в ближайшие годы.
Ожидается, что к 2050 году мировой рынок водорода превысит $1 трлн. Природный водород способен полностью изменить энергетический ландшафт: заменить ископаемое топливо, снизить выбросы и обеспечить зелёную энергию для химической, металлургической и аграрной отраслей.
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