Революция начинается под землёй: под нашими ногами — источник энергии на 170 000 лет

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Мир стоит на пороге энергетической революции. Учёные из Оксфорда, Дарема и Торонто сделали сенсационное открытие: в земной коре скрыты практически неисчерпаемые запасы природного водорода. По предварительным оценкам, этого ресурса хватит на 170 000 лет чистой энергии — и без вредных выбросов в атмосферу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ водород

Чистый водород без выбросов

В отличие от традиционного "серого" водорода, который получают путём переработки природного газа и который сопровождается выбросами CO₂, природный водород образуется самопроизвольно — благодаря геохимическим реакциям между железосодержащими породами и водой.

Это делает его максимально экологичным источником.

"Впервые создана карта геологических условий, способствующих накоплению водорода", — рассказал профессор Крис Баллентайн из Оксфорда.

Он возглавил исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Его коллега, профессор Барбара Шервуд Лоллар из Торонто, подчеркнула важность избегать зон, где водород "съедают" подземные бактерии.

Глобальное распределение и лёгкая добыча

Наиболее поразительно, что эти запасы залегают не только глубоко в недрах, но и в более доступных пластах земной коры. Это упрощает потенциальную добычу.

Гималаи, Альпы, Канадский щит — эти и другие регионы мира уже показали высокую концентрацию водорода.

Как минимум 30 американских штатов обладают перспективными зонами, что открывает путь к справедливому распределению энергии и снижает геополитическую напряжённость.

Готовность к добыче

"У нас уже есть весь необходимый технологический опыт — тот же, что использовался для разведки нефти и газа", — говорят исследователи.

Это означает, что добыча может быть не только устойчивой, но и рентабельной уже в ближайшие годы.

Ожидается, что к 2050 году мировой рынок водорода превысит $1 трлн. Природный водород способен полностью изменить энергетический ландшафт: заменить ископаемое топливо, снизить выбросы и обеспечить зелёную энергию для химической, металлургической и аграрной отраслей.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1. Самый лёгкий из элементов периодической таблицы.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

