Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брутальность на колёсах: как советские грузовики несли страну на себе
Эта частая ошибка во время тренировки в спортзале делает её менее эффективной
Что делать, чтобы листья огурцов оставались зелёными: советы для садоводов
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Собчак рассказала, какую картину представил на Каннском фестивале Кирилл Серебренников
Биоресурсы под прицелом: в экономической зоне Мозамбика судно из России завершило исследования по рыбным запасам
Неожиданные враги вашей кожи — привычки, которые вызывают прыщи и преждевременное старение
Как долго на самом деле можно хранить открытую банку с продуктами в холодильнике? Узнайте важную информацию
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах

Лёгкий и прочный: изобретение из Мэриленда обещает революцию в архитектуре

2:34
Наука

Можно ли сделать дерево прочнее металла? Американский стартап InventWood уверен, что да. Основанная в Университете Мэриленда компания готовится к запуску промышленного производства Superwood — уникального инженерного материала, который обещает изменить правила игры в строительной отрасли.

дерево, Superwood
Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дерево, Superwood

Из дерева — но сильнее стали

В основе технологии — запатентованный процесс, разработанный ещё в 2018 году профессором материаловедения Лянбином Ху.

Древесина проходит химическую обработку с помощью безопасных соединений, известных пищевой промышленности: её кипятят в растворе щелока и сульфита натрия, чтобы удалить "лишние" компоненты и усилить целлюлозные волокна.

Результат впечатляет: материал получается в 12 раз прочнее и в 10 раз твёрже исходной древесины.

По данным компании, прочность Superwood на разрыв превышает аналогичный показатель стали на 50%, а вес — значительно ниже.

Защита, прочность и экологичность

Superwood не боится воды, огня, гниения и насекомых, сохраняя при этом природный внешний вид древесины.

Для наружного использования материал можно дополнительно обработать полимерами — он подойдёт для фасадов, кровли и даже брусчатки.

Старт — уже скоро

Производство начнётся в третьем квартале 2025 года на заводе в городе Фредерик, штат Мэриленд.

Первые партии будут использоваться для отделки премиальной недвижимости. А вот структурные элементы — цель на более отдалённую перспективу.

"Наша стратегия — сначала завоевать доверие рынка. Мы понимаем, что принятие новых материалов требует времени", — отметил генеральный директор Алекс Лау.

Поддержка и вызовы

Проект уже получил более 50 миллионов долларов инвестиций, включая 15 миллионов в последнем раунде. Поддержку оказывают Министерство энергетики и Министерство обороны США.

Однако путь к массовому применению будет непрост. Строительная отрасль традиционно осторожна — особенно после таких случаев, как обрушение в Пиви-холле Университета штата Орегон, связанное с новой инженерной древесиной.

Тем не менее потенциал у Superwood огромен: его массовое внедрение может заменить до 80% стали в строительстве и сократить глобальные выбросы СО₂ более чем на 2 миллиарда тонн.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка. Термин впервые использован в журнале Forbes в августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 года.

Мэ́риленд (англ. Maryland,) — небольшой по территории штат на востоке США. Столица — Аннаполис, крупнейший город — Балтимор. Официальные прозвища — "Штат старой границы". (англ. Old Line State)

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует
Военные новости
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Последние материалы
Секрет раскрыт: всего 2 ингредиента превратят йогурт в нежнейший домашний сыр
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Король Лев и кладбища слонов: как мультфильм создал миф, в который мы верили
Топ-5 самых необычных блюд республик СССР
Опухоль выросла до размеров дыни: уфимские врачи совершили чудо
Коричневый ужас в унитазе: как избавиться от известкового налёта без капли химии
Джинсы не любят стиральную машину: когда стирка делает только хуже
Спите мало? Креатин может повысить мозговую активность — вот что показывают исследования
Что скрывает рынок труда: возрастные соискатели получают все больше шансов
Забудьте о выпадении волос! Лучшие народные и профессиональные методы для крепких корней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.