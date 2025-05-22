Лёгкий и прочный: изобретение из Мэриленда обещает революцию в архитектуре

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли сделать дерево прочнее металла? Американский стартап InventWood уверен, что да. Основанная в Университете Мэриленда компания готовится к запуску промышленного производства Superwood — уникального инженерного материала, который обещает изменить правила игры в строительной отрасли.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дерево, Superwood

Из дерева — но сильнее стали

В основе технологии — запатентованный процесс, разработанный ещё в 2018 году профессором материаловедения Лянбином Ху.

Древесина проходит химическую обработку с помощью безопасных соединений, известных пищевой промышленности: её кипятят в растворе щелока и сульфита натрия, чтобы удалить "лишние" компоненты и усилить целлюлозные волокна.

Результат впечатляет: материал получается в 12 раз прочнее и в 10 раз твёрже исходной древесины.

По данным компании, прочность Superwood на разрыв превышает аналогичный показатель стали на 50%, а вес — значительно ниже.

Защита, прочность и экологичность

Superwood не боится воды, огня, гниения и насекомых, сохраняя при этом природный внешний вид древесины.

Для наружного использования материал можно дополнительно обработать полимерами — он подойдёт для фасадов, кровли и даже брусчатки.

Старт — уже скоро

Производство начнётся в третьем квартале 2025 года на заводе в городе Фредерик, штат Мэриленд.

Первые партии будут использоваться для отделки премиальной недвижимости. А вот структурные элементы — цель на более отдалённую перспективу.

"Наша стратегия — сначала завоевать доверие рынка. Мы понимаем, что принятие новых материалов требует времени", — отметил генеральный директор Алекс Лау.

Поддержка и вызовы

Проект уже получил более 50 миллионов долларов инвестиций, включая 15 миллионов в последнем раунде. Поддержку оказывают Министерство энергетики и Министерство обороны США.

Однако путь к массовому применению будет непрост. Строительная отрасль традиционно осторожна — особенно после таких случаев, как обрушение в Пиви-холле Университета штата Орегон, связанное с новой инженерной древесиной.

Тем не менее потенциал у Superwood огромен: его массовое внедрение может заменить до 80% стали в строительстве и сократить глобальные выбросы СО₂ более чем на 2 миллиарда тонн.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка. Термин впервые использован в журнале Forbes в августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 года.



Мэ́риленд (англ. Maryland,) — небольшой по территории штат на востоке США. Столица — Аннаполис, крупнейший город — Балтимор. Официальные прозвища — "Штат старой границы". (англ. Old Line State)

