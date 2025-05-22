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Новая программа раскрывает неисправности в электронике — и делает это мгновенно

2:23
Наука

Чем сложнее становятся электронные устройства, тем труднее определить, что в них вышло из строя. Обычные методы диагностики уже не справляются — и именно здесь на сцену выходит новая разработка от московских учёных.

Техника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Техника

Умная система, которая сама находит поломки

Исследователи из РТУ МИРЭА представили уникальный программный комплекс — интеллектуальную систему, способную автоматически обнаруживать неисправности в радиоэлектронных устройствах. Это не просто инструмент, а целая экосистема диагностики, подходящая как для промышленности, так и для обучения студентов радиотехнических вузов.

Как работает программа

В её основе — эвристический алгоритм, имитирующий процесс отжига. Программа учитывает схемотехнические, конструктивные и технологические особенности современных РЭУ. Диагностика ведётся на основе двух подходов:

  • Гипотеза Ли, когда система формирует выводы на основе вероятностных моделей.
  • Эффект домино, при котором поломка одного элемента тянет за собой сбой в других.

Это позволяет системе не просто "угадывать" поломку, а точно определять её местоположение и характер, даже в самых сложных схемах.

Лёгкость и мощь в одном решении

Несмотря на серьёзную начинку, программный комплекс запускается на обычных ПК. Это делает его универсальным и масштабируемым решением. Как подчёркивает доктор технических наук Сайгид Увайсов:

"Наша разработка сочетает в себе эффективность профессионального диагностического оборудования с простотой использования "дружелюбного" программного обеспечения.”

Польза для бизнеса и образования

Разработка охватывает весь жизненный цикл радиоэлектронных устройств — от проектирования и сборки до эксплуатации и утилизации. Для предприятий это означает экономию ресурсов и времени. А для студентов — возможность изучать передовые методы диагностики уже во время обучения.

Готова к внедрению

Программа успешно прошла лабораторные испытания в РТУ МИРЭА. В 2025 году она получила официальное Свидетельство о регистрации как программа для ЭВМ — теперь её путь в промышленность и образовательные учреждения открыт.

Уточнения

Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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