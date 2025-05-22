Новая программа раскрывает неисправности в электронике — и делает это мгновенно

Чем сложнее становятся электронные устройства, тем труднее определить, что в них вышло из строя. Обычные методы диагностики уже не справляются — и именно здесь на сцену выходит новая разработка от московских учёных.
Исследователи из РТУ МИРЭА представили уникальный программный комплекс — интеллектуальную систему, способную автоматически обнаруживать неисправности в радиоэлектронных устройствах. Это не просто инструмент, а целая экосистема диагностики, подходящая как для промышленности, так и для обучения студентов радиотехнических вузов.
В её основе — эвристический алгоритм, имитирующий процесс отжига. Программа учитывает схемотехнические, конструктивные и технологические особенности современных РЭУ. Диагностика ведётся на основе двух подходов:
Это позволяет системе не просто "угадывать" поломку, а точно определять её местоположение и характер, даже в самых сложных схемах.
Несмотря на серьёзную начинку, программный комплекс запускается на обычных ПК. Это делает его универсальным и масштабируемым решением. Как подчёркивает доктор технических наук Сайгид Увайсов:
"Наша разработка сочетает в себе эффективность профессионального диагностического оборудования с простотой использования "дружелюбного" программного обеспечения.”
Разработка охватывает весь жизненный цикл радиоэлектронных устройств — от проектирования и сборки до эксплуатации и утилизации. Для предприятий это означает экономию ресурсов и времени. А для студентов — возможность изучать передовые методы диагностики уже во время обучения.
Программа успешно прошла лабораторные испытания в РТУ МИРЭА. В 2025 году она получила официальное Свидетельство о регистрации как программа для ЭВМ — теперь её путь в промышленность и образовательные учреждения открыт.
Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.