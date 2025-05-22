Жизнь могла начаться до звёзд? Найдено убедительное доказательство

Удивительное открытие поставило под сомнение прежние представления: сложные органические соединения могут появляться не после образования звёзд, как считалось, а задолго до этого. То есть, химия жизни могла "доставаться по наследству" новым планетным системам.
Сотни примеров в нашей Галактике показывают, как формировалась Солнечная система более 4,5 млрд лет назад: вокруг молодых звёзд вращаются диски из газа и пыли — протопланетные диски. Именно в них зарождаются будущие планеты, и, возможно, основы для жизни.
Одну из таких систем — HD 10-04-53, расположенную в 340 световых годах от нас — недавно изучили астрономы. Эта молодая звезда напоминает Сириус А, но пока ещё не светит в полном смысле слова: её возраст около 10 млн лет, и термоядерный синтез в её недрах ещё не начался.
Звезду окружают два кольца вещества, разделённые промежутком. Внешнее — от "орбиты Урана" до "за пределами Плутона". У звезды есть компаньон, из-за которого кольцо приняло форму спирали, напоминающей галактику. Внутренняя пустота может указывать на скрытые планеты, но пока они не обнаружены.
Учёные нашли в диске метанол, метилформиат и метилцианид — молекулы, связанные с органикой. Особенно поразил изотопный состав: "утяжелённые" дейтерий и углерод-13 в необычно больших количествах.
"Мы считаем, что это вещество не образовалось в самой системе", — указывают исследователи.
Температуры здесь слишком высоки для его появления. Плюс, соотношение молекул говорит о том, что органика могла быть "привезена" из более древнего молекулярного облака — той самой звёздной колыбели.
Если органика появилась ещё до формирования звезды, это переворачивает наши представления о путях возникновения жизни. Возможно, начало её истории уходит гораздо глубже во времени и пространстве, чем мы предполагали.
Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение.
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