Жизнь могла начаться до звёзд? Найдено убедительное доказательство

Удивительное открытие поставило под сомнение прежние представления: сложные органические соединения могут появляться не после образования звёзд, как считалось, а задолго до этого. То есть, химия жизни могла "доставаться по наследству" новым планетным системам.

Фото: Flickr by Adam Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Галактика Андромеды

Путешествие в начало времён

Сотни примеров в нашей Галактике показывают, как формировалась Солнечная система более 4,5 млрд лет назад: вокруг молодых звёзд вращаются диски из газа и пыли — протопланетные диски. Именно в них зарождаются будущие планеты, и, возможно, основы для жизни.

Удивительный объект в Центавре

Одну из таких систем — HD 10-04-53, расположенную в 340 световых годах от нас — недавно изучили астрономы. Эта молодая звезда напоминает Сириус А, но пока ещё не светит в полном смысле слова: её возраст около 10 млн лет, и термоядерный синтез в её недрах ещё не начался.

Строение системы поражает

Звезду окружают два кольца вещества, разделённые промежутком. Внешнее — от "орбиты Урана" до "за пределами Плутона". У звезды есть компаньон, из-за которого кольцо приняло форму спирали, напоминающей галактику. Внутренняя пустота может указывать на скрытые планеты, но пока они не обнаружены.

Химический анализ дал сенсацию

Учёные нашли в диске метанол, метилформиат и метилцианид — молекулы, связанные с органикой. Особенно поразил изотопный состав: "утяжелённые" дейтерий и углерод-13 в необычно больших количествах.

"Мы считаем, что это вещество не образовалось в самой системе", — указывают исследователи.

Температуры здесь слишком высоки для его появления. Плюс, соотношение молекул говорит о том, что органика могла быть "привезена" из более древнего молекулярного облака — той самой звёздной колыбели.

Следы жизни — до звёзд

Если органика появилась ещё до формирования звезды, это переворачивает наши представления о путях возникновения жизни. Возможно, начало её истории уходит гораздо глубже во времени и пространстве, чем мы предполагали.

Уточнения

Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение.

