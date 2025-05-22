Скрытое облако весом в тысячи Солнц — и вот почему его не видели

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Рядом с нами — всего в 300 световых годах от Земли — пряталось нечто грандиозное. Там, где десятилетиями наблюдали лишь пустое космическое пространство, ученые обнаружили гигантское молекулярное облако, которое по массе в 3400 раз превышает наше Солнце. Его назвали Эос — в честь богини утренней зари.

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Туманность NGC6165

Необычный метод и неожиданная находка

До сих пор такие облака обнаруживали по излучению молекул угарного газа (CO), который часто встречается рядом с водородом. Но этот способ оказался ограниченным — если CO мало, облако попросту остаётся невидимым. Эос стал первым объектом, найденным не по угарному газу, а по уникальному свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне.

"Эос буквально светится в темноте. Атомы водорода испускают флуоресцентное свечение в дальнем УФ-диапазоне", — объясняет Блэксли Буркхарт, руководитель проекта.

Как удалось "увидеть" Эос

Для обнаружения использовали спектрограф FIMS-SPEAR, установленный на южнокорейском спутнике STSAT-1. Этот прибор анализирует ультрафиолетовое излучение, "разбирая" его на составляющие длины волн — словно отпечатки пальцев молекул. В результате получилось не только зафиксировать свечение водорода, но и определить форму и размеры облака.

Что представляет собой облако Эос

Форма — как полумесяц, а размеры настолько велики, что на небе оно сопоставимо с 40 лунными дисками. Облако расположено на краю Местного пузыря — области горячего, разреженного газа, внутри которой находится и наша Солнечная система. По расчётам, через 6 миллионов лет Эос рассеется.

Почему это открытие так важно

Раньше ученым не удавалось напрямую наблюдать начальные этапы формирования звёзд. Они видели уже сформированные системы, но не понимали, как первичный газ превращается в звезду. Эос стал первым шагом к раскрытию этой тайны.

"Эти водородные атомы — следы самого Большого взрыва. Они путешествовали по Галактике миллиарды лет, чтобы собраться именно здесь", — рассказывает Буркхарт.

Окно в прошлое Вселенной

Эос — не просто газовая туча. Это настоящий архив галактической эволюции. Его изучение может рассказать, как зарождались Солнце и Земля. Более того, теперь у учёных появился инструмент для поиска таких объектов даже в самых удалённых уголках Вселенной.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra - сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

