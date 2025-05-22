Скрытое облако весом в тысячи Солнц — и вот почему его не видели

Рядом с нами — всего в 300 световых годах от Земли — пряталось нечто грандиозное. Там, где десятилетиями наблюдали лишь пустое космическое пространство, ученые обнаружили гигантское молекулярное облако, которое по массе в 3400 раз превышает наше Солнце. Его назвали Эос — в честь богини утренней зари.
До сих пор такие облака обнаруживали по излучению молекул угарного газа (CO), который часто встречается рядом с водородом. Но этот способ оказался ограниченным — если CO мало, облако попросту остаётся невидимым. Эос стал первым объектом, найденным не по угарному газу, а по уникальному свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне.
"Эос буквально светится в темноте. Атомы водорода испускают флуоресцентное свечение в дальнем УФ-диапазоне", — объясняет Блэксли Буркхарт, руководитель проекта.
Для обнаружения использовали спектрограф FIMS-SPEAR, установленный на южнокорейском спутнике STSAT-1. Этот прибор анализирует ультрафиолетовое излучение, "разбирая" его на составляющие длины волн — словно отпечатки пальцев молекул. В результате получилось не только зафиксировать свечение водорода, но и определить форму и размеры облака.
Форма — как полумесяц, а размеры настолько велики, что на небе оно сопоставимо с 40 лунными дисками. Облако расположено на краю Местного пузыря — области горячего, разреженного газа, внутри которой находится и наша Солнечная система. По расчётам, через 6 миллионов лет Эос рассеется.
Раньше ученым не удавалось напрямую наблюдать начальные этапы формирования звёзд. Они видели уже сформированные системы, но не понимали, как первичный газ превращается в звезду. Эос стал первым шагом к раскрытию этой тайны.
"Эти водородные атомы — следы самого Большого взрыва. Они путешествовали по Галактике миллиарды лет, чтобы собраться именно здесь", — рассказывает Буркхарт.
Эос — не просто газовая туча. Это настоящий архив галактической эволюции. Его изучение может рассказать, как зарождались Солнце и Земля. Более того, теперь у учёных появился инструмент для поиска таких объектов даже в самых удалённых уголках Вселенной.
Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra - сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.
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